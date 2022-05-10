Военную помощь Украине по ленд-лизу могут увеличить до 40 миллиардов долларов, – Bloomberg

10 мая 2022 , 05:13
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Источник:

Bloomberg

США могут увеличить помощь Украине до 40 миллиардов долларов. За такое решение намерены проголосовать демократы.

Именно они авторы проекта закона об увеличении помощи. Об этом СМИ сообщили 9 мая, ссылаясь на собственные источники в партийных кругах.

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По словам двух источников, демократы разработали пакет помощи Украине в размере 39,8 миллиарда долларов и планируют проголосовать за выделение этой суммы уже на этой неделе.
– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что голосование Палаты представителей может пройти уже во вторник, 10 мая. Если дополнительные деньги выделят, то по 3,4 миллиарда долларов направят на:

  • военную помощь;
  • гуманитарные вопросы.

Накануне, 9 мая, президент США Джо Байден призвал Конгресс разделить 33 миллиарда долларов на помощь Украине. Американский лидер объяснил, что это "срочная потребность".

Мы не можем допустить, чтобы наши отправки помощи прекратились, пока мы ожидаем дальнейших действий Конгресса. У нас есть примерно 10 дней от достижения этого критического срока,
– объяснил Джо Байден.

Президент США призвал Конгресс немедленно принять украинский законопроект о дополнительном финансировании и в течение следующих нескольких дней передать его на его стол.

Предварительно говорилось, что из этих 33 миллиардов, которые запланировал выделить Джо Байден:

  • 20,4 миллиарда долларов направят как военную помощь;
  • 8,5 миллиарда – в виде экономической помощи;
  • 3 миллиарда – как гуманитарная помощь, в том числе на решение гуманитарных вопросов и проблем глобальной продовольственной безопасности.

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Автор: Діана Квасневська