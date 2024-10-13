Немецкие военные ездили на соревнования, где были солдаты с России: Бундесвер взялся за проверку

Немецкие военные участвовали в соревнованиях, на которых также присутствовали солдаты из России. Из-за этого Минобороны Германии начинает проверку.

Об этом пишет издание Bild. Таких соревнований, где присутствовали российские и немецкие солдаты вместе было уже несколько.

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Как немецкие и российские военные оказались вместе на соревнованиях

В конце февраля 2024 года в Бангладеше состоялись соревнования военно-спортивной ассоциации по стрельбе из лука. На церемонии награждения восемь российских солдат позировали непосредственно около семи военнослужащих Бундесвера, включая главу немецкой делегации подполковника Кристиана Люцкендорфа.

Организует эти соревнования Международная военно-спортивная ассоциация или CISM. Организация не только не исключила Россию, а регулярно организует мероприятия, в которых могут участвовать российские военные – даже в форме.

Литва решительно осудила действия Министерства обороны Германии. С 2022 года Литва активно бойкотирует мероприятия с участием российских военных. Представитель Департамента гибридных угроз Министерства обороны Литвы заявил, что участие России в этих соревнованиях выглядит как попытка получить международное признание вопреки действующим санкциям.

Непостижимо, что Германия и другие страны на третьем году войны все еще действуют так, будто агрессивной войны России против наших восточных соседей не существует,

– подчеркнул представитель Литвы.

Представитель Министерства обороны сказал, что когда о совместных фотографиях стало известно, Бундесвер немедленно отреагировал и обсудил процесс с ответственными лицами. Также было четко указано, что такие фотографии неприемлемы.

Тем не менее, согласно исследованию Bild, солдаты Бундесвера были сфотографированы с российскими солдатами на двух следующих мероприятиях CISM даже после "неприемлемых" фотографий в феврале. В том числе на 79 Генеральной ассамблее CISM в мае в Танзании и на Чемпионате CISM по баскетболу в июне в Сербии.

Немецкие солдаты позировали рядом с российскими на соревнованиях / Фото CISM

Хотя на обоих мероприятиях не было спортивных соревнований между немецкими и российскими солдатами, были совместные технические совещания и официальные обеды с немецкими и российскими офицерами.

Представители министра обороны Германии Бориса Писториуса также ответили, что министерство Бориса с лета проверяли, участвуют ли в этих событиях российские и белорусские военные. И если так, то участие Германии в этих мероприятиях принципиально отменят.