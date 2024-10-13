Про це пише видання Bild. Таких змагань, де були присутні російські та німецькі солдати разом було вже кілька.

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Як німецькі та російські військові опинилися разом на змаганнях

Наприкінці лютого 2024 року в Бангладеші відбулися змагання військово-спортивної асоціації зі стрільби з лука. На церемонії нагородження вісім російських солдатів позували безпосередньо близько семи військовослужбовців Бундесверу, включно з головою німецької делегації підполковником Крістіаном Люцкендорфом.

Організовує ці змагання Міжнародна військово-спортивна асоціація або ж CISM. Організація не лише не виключила Росію, а регулярно організовує заходи, в яких можуть брати участь російські військові – навіть у формі.

Литва рішуче засудила дії Міністерства оборони Німеччини. З 2022 року Литва активно бойкотує заходи за участю російських військових. Представник Департаменту гібридних загроз Міністерства оборони Литви заявив, що участь Росії в цих змаганнях виглядає як спроба отримати міжнародне визнання всупереч чинним санкціям.

Незбагненно, що Німеччина та інші країни на третьому році війни все ще діють так, ніби агресивної війни Росії проти наших східних сусідів не існує,

– наголосив представник Литви.

Речник Міністерства оборони сказав, що коли про спільні фотографії стало відомо, Бундесвер негайно відреагував та обговорив процес з відповідальними особами. Також було чітко зазначено, що такі фотографії неприйнятні.

З усім тим, згідно з дослідженням Bild, солдати Бундесверу були сфотографовані з російськими солдатами на двох наступних заходах CISM навіть після "неприйнятних" фотографій у лютому. У тому числі на 79 Генеральній асамблеї CISM у травні в Танзанії та на Чемпіонаті CISM з баскетболу в червні в Сербії.

Німецькі солдати позували поруч з російськими на змаганнях / Фото CISM

Хоча на обох заходах не було спортивних змагань між німецькими та російськими солдатами, були спільні технічні наради та офіційні обіди з німецькими та російськими офіцерами.

Представники Міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса також відповіли, що Міністерство Бориса з літа перевіряли, чи беруть участь у цих подіях російські та білоруські військові. І якщо так, то участь Німеччини у цих заходах принципово скасують.