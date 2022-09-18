"Своих бросают": военные госпитали в россии не хотят лечить так называемых "добровольцев"
Источник:ГУР Минобороны Украины
Военные госпитали в россии отказываются лечить так называемых "добровольцев", раненных в Украине. России абсолютно все ровно на свое "пушечное мясо".
В ГУР Минобороны подчеркнули, что количество конфликтов между разными подразделениями оккупационных войск постоянно увеличивается. Причина – неравенство в отношении со стороны командования.
Заметьте В сети показали разбитую технику "элитной" кантемировской дивизии россии
В Минобороны рассказали, что батальон так называемого "Союза добровольцев Донбасса" понес большие потери возле Авдеевки. Раненых доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону. Тем временем персонал госпиталя отказался оказывать медицинскую помощь раненым. Причиной стало то, что у подразделения нет статуса регулярного вооруженного формирования.
Врачи апеллировали к прямому указанию командования.
Назревает конфликт между российскими военными и мобилизованными из Луганщины
По данным ГУР Минобороны, между российскими военными и мобилизованными с временно оккупированных территорий Луганской области назревает конфликт.
Поскольку при отступлении россияне бросали "мобилизованных" на позициях без поддержки и помощи. Из-за этого потери в подразделениях иногда достигали 100% личного состава,
– говорится в сообщении.
Людей хватают прямо на улице
В сети сообщили, что в центре оккупированного Луганска ловят мужчин и силой заталкивают их в автобусы. Местных жителей вылавливают целые команды захватчиков. Их называют "грибниками".
Обратите внимание – потери врага по состоянию на 18 сентября: смотрите видео