Военные и медики все еще имеют проблемы с наполнением аптечек, – командующая "Госпитальерами"

Многие волотнерские организации постоянно проводят обучение, как военных, так и военных медиков. Это связано с тем, что многие из тех медиков, которые были лучше готовы к войне – либо в плену, либо ранены или погибли.

Об этом 24 каналу рассказал народный депутат и командующая медицинским добровольческим формированием "Гопитальеры" Яна Зинкевич. Она также отметила, что особенно сейчас любая капелька волонтерской помощи крайне важна.

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Если мы говорим об обеспечении турникетами, то некоторым бригадам уже выдали и это очень хорошо. Но, к сожалению, еще очень много бойцов, у которых нет нормальных аптечек – это те, кто отправляются на фронт,

– рассказывает руководитель "Госпитальеров".

По ее словам, чтобы сейчас заказать крупную партию турникетов САТ, где угодно в мире – время ожидания достигает около 2 месяцев. Это связано с тем, что мы воюем, а еще несколько стран готовятся к войне.

Если говорить об обеспечении медиков, то по моему мнению, оно недостаточно. И так же, не хватает медицинских средств, необходимых для быстрого спасения, также делится Яна Зинкевич.

Поэтому, по словам военного медика, украинцам нужно как никогда поддерживать наше войско, ведь ресурсы иссякают – как человеческие, так и финансовые.

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