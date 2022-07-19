Про це 24 каналу розповіла народна депутатка та командувачка медичного добровольчого формування "Гопітальєри" Яна Зінкевич. Вона також зазначила, що особливо зараз будь-яка краплинка волонткрської допомоги є вкрай важливою.

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Якщо ми говоримо про забезпеченнями турнікетами, то деяким бригадам уже видали і це дуже добре. Але, на жаль, ще дуже багато бійців, які не мають нормальних аптечок – це ті, хто вирушають на фронт,

– розповідає керівниця "Госпітальєрів".

За її словами, аби зараз замовити велику партію турнікетів САТ, будь-де у світі – час очікування сягає близько 2 місяців. Це пов'язано із тим, що ми воюємо, а ще декілька країн готуються до війни.

Якщо говорити про забезпечення медиків, то на мою думку, воно є недостатнім. І так само, не вистачає медичних засобів, які є необхідними для швидкого порятунку, також ділиться Яна Зінкевич.

Тому, за словами військової медикині, українцям потрібно, як ніколи підтримувати наше військо, адже ресурси вичерпуються – як людські, так і фінансові.

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