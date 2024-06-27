"Закаленные войной" украинские военные покорили Говерлу с европейскими послами

"Закаленные войной" военнослужащие ВСУ вместе с представителями посольств Ирландии и Эстонии взошли на самую высокую гору Украины Говерлу. Произошло это в рамках 5-го международного Союзнического Саммита

К мероприятию также присоединились общественная организация "Армия общин Украины", закарпатское краевое общество "Просвита" и другие. Организатором мероприятия выступила Ясинянская территориальная община и закарпатский центр ОО "Украинская военная организация Спас-23" Николай Журавлев.

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Восхождение на Говерлу послов и военных

Организатор Николай Журавлев рассказал, что они проводят такие международные встречи в Ясинях уже несколько лет. Однако российская агрессия не позволяет собрать большее количество иностранных послов. В этом году на приглашение откликнулись представители посольств Ирландии и Эстонии.

Военные и послы покорили Говерлу / фото предоставлены 24 Каналу

Поверенный в делах Ирландии в Украине Алекс Редмонд отметил, что его страна продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине и выделяет соответствующие средства на крайне важные нужды.

Спасибо за приглашение посетить Закарпатье и осуществить совместное с украинскими воинами восхождение на гору Говерла. Это является честью для меня, особенно во время войны. Ирландия с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину делает все, чтобы помочь мужественному украинскому народу,

– указал Редмонд.

Он добавил, что ирландская помощь, обычно, направлена на гуманитарный сектор. Страна уже предоставила 350 миллионов евро финансовой помощи и еще 250 миллионов должны быть предоставлены в течение этого года.

Символическое восхождение на самую высокую гору Украины / фото предоставлены 24 Каналу

Организаторы мероприятия рассказали, что зимой планируется еще более масштабное мероприятие, к которому присоединятся больше иностранных чиновников. Сейчас идет работа над концепцией концепция создания специального художественного хаба в Ясинях с привлечением украинских и европейских художников, украинских военнослужащих и иностранных чиновников.