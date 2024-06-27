До заходу також долучились громадська організація "Армія громад України", закарпатське крайове товариство "Просвіта" та інші. Організатори заходу – Ясінянська територіальна громада та закарпатський осередок ГО "Українська військова організація Спас-23" та Микола Журавльов.

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Сходження на Говерлу послів та військових

Організатор Микола Журавльов розповів, що вони проводять такі міжнародні зустрічі в Ясіні вже кілька років. Однак російська агресія не дозволяє зібрати більшу кількість закордонних послів. Цього року на запрошення відгукнулися представники посольств Ірландії та Естонії.

Військові та посли підкорили Говерлу / Фото надані 24 Каналу

Повірений у справах Ірландії в Україні Алекс Редмонд зазначив, що його країна продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні та виділяє відповідні кошти на вкрай важливі потреби.

Дякую за запрошення відвідати Закарпаття та здійснити спільне з українськими воїнами сходження на гору Говерла. Це є честю для мене, особливо в час війни. Ірландія з початку повномасштабного вторгнення росіян до України робить все, аби допомогти мужньому українському народові,

– вказав Редмонд.

Він додав, що ірландська допомога, зазвичай, спрямована на гуманітарний сектор. Країна вже надала 350 мільйонів євро фінансової допомоги і ще 250 мільйонів мають бути надані впродовж цього року.

Символічне сходження на найвищу гору України / Фото надані 24 Каналу

Організатори заходу розповіли, що взимку планується ще більш масштабний захід, до якого доєднаються більше іноземних посадовців. Наразі триває робота над концепцією концепція створення спеціального мистецького хабу у Ясіні із залученням українських та європейських художників, українських військовослужбовців та іноземних високопосадовців.