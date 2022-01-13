Военные игры возле украинских границ сыграли злую шутку с самими россиянами, – Данилов

Алексей Данилов заявил, что западные партнеры постоянно поддерживают Украину. Правда это происходит в режиме разной интенсивности.

Секретарь СНБО Данилов подчеркнул, что, конечно, Украине хотелось бы большего. Особенно на фоне поддержки, которую получал Афганистан до захвата страны талибами.

Заметьте Украина не готовится, что уже завтра против нее начнется новая агрессия, – Данилов

Данилов заметил, что тогда американское оружие оказалось бы в крепких руках. Его не бросили бы при первой встрече с врагом.

Относительно военных "игр" России возле украинской границы, то они сыграли с россиянами злую шутку. Вместо того, чтобы отпугнуть Запад, они мобилизировали его и мне кажется даже сделали невозможное – разозлили его,

– заявил секретарь СНБО.

Украина рассчитывает на продолжение поддержки

Данилов подчеркнул, что Украина благодарит Запад за поддержку и рассчитывает на ее продолжение.

В частности, речь идет о материальной поддержке. Прежде всего в сфере воздушно-военной обороны и средств борьбы с российскими беспилотниками. Они нарастили возможности проведения разведывательных мероприятий на территории Украины.

Также очень важным является проведение западных учений как сил НАТО, так и совместных с Украиной. Государство-оккупант это очень нервирует.

Кроме того, Данилов заявил, что отдельным вопросом является постоянное присутствие на ротационной основе кораблей НАТО в Черном море. Прежде всего речь идет о кораблях с ракетным вооружением.

Россия не обязалась отвести войска

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман рассказала, что во время переговоров США и России государство-оккупант не взяло на себя обязательства о деэскалации. В то же время российская сторона не озвучила утверждения, что ее не будет.

Также Россия цинично требует "железобетонных гарантий", что Украина никогда не вступит в НАТО. В то же время США еще раз подчеркнули: принцип "открытых дверей" НАТО не подлежит обсуждению.

Шерман подчеркнула: "мы не позволим никому противоречить политике "открытых дверей" НАТО, которая всегда была центральной для Альянса".

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