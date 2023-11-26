Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что также эти катера могут нести большое количество вооружения. Он добавил, что это могут быть как переносные ЗРК, так и пулеметы. Отметим, что Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть договоренность с партнерами насчёт военных кораблей.
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Также на катерах можно устанавливать сонары, чтобы определять местонахождение подлодок. К тому же у ВСУ есть немало вертолетов и глубинные бомбы, которые могут их поражать.
Комплекс мероприятий, которые могут быть созданы для прикрытия не только морского коридора, но и для прикрытия портов, припортовых сооружений, городов. Всего Черноморского побережья,
– подчеркнул военный эксперт.
Это будет хорошая помощь для Военно-морских Сил ВСУ и флота, который возрождается. Полковник запаса ВСУ отметил, что ВМС уже время выходить в море и выполнять боевые задания.
Как ВМС ВСУ могут помочь военные катера: смотрите видео
Море для москитного флота
Чем больше у украинских защитников будет таких катеров – тем лучше. Не менее 10 таких судов помогут контролировать море круглосуточно.
"Черное море не для больших военных кораблей. Это море для москитного флота. И в военное время они могут выполнять практически на 100% боевую задачу. Исходя из того, что Черное море – закрытый водоем", – подчеркнул Роман Свитан.
Если будет достаточное количество средств поражения, то так можно будет утопить рано или поздно любой большой корабль. А вот маленькое судно сможет убежать от любой атаки – благодаря манёвренности и скорости. А если на нем будет немало вооружений – оно еще и сможет защитить другой корабль.
Кроме того, такие катера в мирное время могут патрулировать экономическую зону вдоль морского побережья Украины.
Опасность для кораблей в Черном море
- Враг ударил противорадиолокационной ракетой Х-31П по одному из портов Одесской области. Российская ракета попала в надстройку гражданского корабля. Судно под флагом Либерии заходило в порт. В результате погиб лоцман – гражданин Украины. Еще три человека, граждане Филиппин, были ранены.
- СМИ сообщали, что балкер Georgia S мог взорваться на мине в Черном море у берега Украины. Однако оказалось, что мина взорвалась в 100 метрах от судна. Капитан не оценил ситуацию и подал сигнал бедствия. Потом корабль продолжил свое движение.
- Ранее сообщалось, что минно-тральные группы ВМС Болгарии и Румынии взялись расчищать от мин транспортный коридор в Черном море.