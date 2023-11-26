Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что также эти катера могут нести большое количество вооружения. Он добавил, что это могут быть как переносные ЗРК, так и пулеметы. Отметим, что Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть договоренность с партнерами насчёт военных кораблей.

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Также на катерах можно устанавливать сонары, чтобы определять местонахождение подлодок. К тому же у ВСУ есть немало вертолетов и глубинные бомбы, которые могут их поражать.

Комплекс мероприятий, которые могут быть созданы для прикрытия не только морского коридора, но и для прикрытия портов, припортовых сооружений, городов. Всего Черноморского побережья,

– подчеркнул военный эксперт.

Это будет хорошая помощь для Военно-морских Сил ВСУ и флота, который возрождается. Полковник запаса ВСУ отметил, что ВМС уже время выходить в море и выполнять боевые задания.

Как ВМС ВСУ могут помочь военные катера: смотрите видео

Море для москитного флота

Чем больше у украинских защитников будет таких катеров – тем лучше. Не менее 10 таких судов помогут контролировать море круглосуточно.

"Черное море не для больших военных кораблей. Это море для москитного флота. И в военное время они могут выполнять практически на 100% боевую задачу. Исходя из того, что Черное море – закрытый водоем", – подчеркнул Роман Свитан.

Если будет достаточное количество средств поражения, то так можно будет утопить рано или поздно любой большой корабль. А вот маленькое судно сможет убежать от любой атаки – благодаря манёвренности и скорости. А если на нем будет немало вооружений – оно еще и сможет защитить другой корабль.

Кроме того, такие катера в мирное время могут патрулировать экономическую зону вдоль морского побережья Украины.

Опасность для кораблей в Черном море