Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що також ці катери можуть нести велику кількість озброєння. Він додав, що це можуть бути як переносні ЗРК, так і кулемети. Зазначимо, що Володимир Зеленський заявив, що в України є домовленість з партнерами щодо військових кораблів.

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Також на катерах можна встановлювати сонари, аби визначати місцеперебування підводних човнів. До того ж у ЗСУ є чимало вертольотів та глибинні бомби, які можуть їх вражати.

Комплекс заходів, який може бути створений для прикриття не лише морського коридору, але й для прикриття портів, припортових споруд, міст. Усього Чорноморського узбережжя,

– наголосив військовий експерт.

Це буде хороша допомога для Військово-морських Сил ЗСУ та флоту, який відроджується. Полковник запасу ЗСУ зауважив, що ВМС уже час виходити у море та виконувати бойові завдання.

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Море для москітного флоту

Чим більше в українських захисників буде таких катерів – тим краще. Щонайменше 10 таких суден допоможуть контролювати море цілодобово.

"Чорне море не для великих військових кораблів. Це море для москітного флоту. І у воєнний час вони можуть виконувати практично на 100% бойове завдання. Виходячи з того, що Чорне море – закрита водойма", – наголосив Роман Світан.

Якщо буде достатня кількість засобів ураження, то так можна буде втопити рано чи пізно будь-який великий корабель. А от маленьке судно зможе втекти від будь-якої атаки – завдяки маневреності та швидкості. А якщо на ньому буде чимало озброєння – то воно ще й зможе захистити інший корабель.

Окрім того, такі катери у мирний час зможуть патрулювати економічну зону вздовж морського узбережжя України.

Небезпека для кораблів у Чорному морі