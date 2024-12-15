"Штурмы с войсками КНДР уже были": OSINT-аналитик рассказал о безумных потерях врага на Курщине

Россия начала привлекать войска Северной Кореи к боевым действиям в Курской области. В ВСУ сообщают, что они несут серьезные потери.

Военный обозреватель и OSINT-аналитик Виталий Кононученко рассказал 24 Каналу, что его источники сообщали о значительных потерях северокорейцев на Курском направлении еще раньше. Массовые штурмы военных КНДР начались, по его словам, утром 14 декабря 2024 года и продолжались весь день.

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Наступление северокорейских войск

Виталий Кононученко отметил, что штурмовые действия северокорейских военных на Курском направлении продолжаются и 15 декабря.

Говорится о направлении южнее Суджи и вблизи села Малая Локня. Это один из населенных пунктов, которые мы (ВСУ – 24 Канал) контролируем в этом выступлении в Курской области,

– подчеркнул он.

Где находятся Курщина и Суджа: смотрите на карте

Северокорейские военные имеют очень серьезные потери. OSINT-аналитик отметил, что видео, которые появляются в соцсетях с погибшими солдатами КНДР, однозначно, не передают всех масштабов, ведь погибших на Курском направлении в разы больше.

Мы (украинские военные – 24 Канал) очень удачно применяли кассетные боеприпасы и минирование, ведь северокорейцы массово прут полями без четкой тактики. Пока неизвестно, как именно россияне будут применять их на фронте дальше,

– сказал Виталий Кононученко.

Он предположил, что в будущем противник, вероятно, будет интегрировать войска Северной Кореи в свои подразделения, чтобы использовать их "более экономно", однако сейчас все совсем не так.

К слову, украинская разведка сообщает, что солдаты КНДР привлечены к боевым действиям на российско-украинском фронте в Курской области, они уже понесли первые потери из-за ударов украинских FPV-дронов. В ГУР также отметили, что взаимодействие между северокорейскими и российскими военными затруднено из-за языкового барьера, что приводит к "дружественному огню" между ними.