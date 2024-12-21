Бесстрашно "гуляют" под ударными дронами: в ДШВ указали на странное поведение солдат КНДР

Россия уже активно использует северокорейских солдат в штурмах на Курщине. Украинские десантники привели доказательства того, что военных из КНДР бросают в бои неподготовленными.

Разведка Южной Кореи сообщила, что потери среди северокорейских военных в Курской области за несколько дней боестолкновений превысили 1000 человек. Большие цифры обусловлены, вероятно, недостатком опыта ведения боевых действий, передает 24 Канал со ссылкой на ДШВ.

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Россияне забыли сказать им, что "птички" опасны

Десантники 95 бригады ДШВ поделились интересными кадрами. Есть предположение, что на них – солдаты из КНДР. Ведь они ведут себя довольно странно.

Военные совсем не пытаются спрятаться от украинских ударных дронов, как будто им забыли рассказать, что такие "птички" опасны. Вместо того чтобы бежать вражеские штурмовики спокойно пытаются сбить БПЛА автоматами, а когда защитники начинают уничтожать их сбросами, тогда только понимают, что это не просто разведывательные дроны, начинают суетиться и пробовать спрятаться.

Северокорейские солдаты странно реагируют на дроны: смотрите видео

В ДШВ отметили, что не могут однозначно утверждать, что военные со странной реакцией на ударные дроны, это именно солдаты из Северной Кореи. О том, что это именно корейцы можно будет говорить, если их возьмут в плен или найдут соответствующие документы.

Пока к нашим защитникам в руки попадали только паспорта, где написано, что эти наемники из Республики Тува.

К слову, ранее в Генштабе сообщали, что россияне маскируют северокорейцев под представителей населения коренных народов Дальнего Востока.