Политолог сказал, чего Украина может требовать у союзников после помощи России войсками КНДР

Северная Корея отправила в Россию своих военных, их уже готовят к войне против Украины. Сейчас для Запада это не критическая история. Поэтому наше государство должно требовать у партнеров войска.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. По его словам, это вызовет страх у западных союзников.

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Партнеры почувствуют угрозу и для себя

Николай Давыдюк отметил, что факт отправки северокорейских военных для войны России против Украины – это юридическое подтверждение для нашего государства просить у партнеров предоставить свои войска. Ведь ВСУ защищают безопасность Европы. Тем более россияне, Северная Корея, Иран объединились против Запада.

"Россия берет людей, поэтому и вы давайте людей". Это будет страх, потому что тогда надо детей отправлять, самим надо будет ехать. Из штаб-квартиры НАТО надо будет выехать и поехать на Донбасс, а не хочется. Надо менять риторику. Тогда уже они начнут чувствовать реалистичность персональной угрозы,

– объяснил он.

Напомним, как сообщили источники 24 Канала в Силах обороны, подготовка солдат из КНДР происходит на 4 российских полигонах. Говорится о полигонах в Хабаровске, Уссурийске, Благовещенске, Владивостоке.