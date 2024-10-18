Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. За його словами, це викличе страх у західних союзників.

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Партнери відчують загрозу і для себе

Микола Давидюк зазначив, що факт відправки північнокорейських військових для війни Росії проти України – це юридичне підтвердження для нашої держави просити у партнерів надати свої війська. Адже ЗСУ захищають безпеку Європи. Тим паче росіяни, Північна Корея, Іран об'єднались проти Заходу.

"Росія бере людей, тому і ви давайте людей". Це буде страх, тому що тоді треба дітей відправляти, самим треба буде їхати. Зі штаб-квартири НАТО треба буде виїхати і поїхати на Донбас, а не хочеться. Треба змінювати риторику. Тоді вже вони почнуть відчувати реалістичність персональної загрози,

– пояснив він.

Нагадаємо, як повідомили джерела 24 Каналу в Силах оборони, підготовка солдатів з КНДР відбувається на 4 російських полігонах. Мовиться про полігони у Хабаровську, Уссурійську, Благовєщенську, Владивостоці.