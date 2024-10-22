В ЦПД объяснили, какую еще важную роль могут выполнять военные КНДР

Военные из Северной Кореи могут выступить в войне против Украины на стороне России. В ЦПИ очертили их возможную роль.

Пока в мире активно обсуждают возможность того, что КНДР отправит свои войска на помощь России, там называют это "безосновательными слухами". Андрей Коваленко рассказал, как враг может использовать этих военных.

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"Не только воевать"

По словам руководителя ЦПД, кроме войны на территории Курской, возможно Белгородской областей, в приграничье с Украиной, военных КНДР также будут использовать для копания окопов и сооружения других фортификаций.

Этим корейцы разгрузят российскую пехоту в пропорциональном количестве,

– отметил Коваленко.

Он пояснил, что касающиеся армии люди знают, что пехота – это не только воевать, а еще и очень много рыть и работать лопатами, поэтому когда кто-то роет за тебя, ты можешь воевать.

Он также сказал, что войска КНДР будут смешаны с бурятами и якутами в российских батальонах.