В Пентагоне спрогнозировали, повлияет ли размещение солдат КНДР на ситуацию в Курской области

Привлечение от 10 до 12 тысяч северокорейских военных для поддержки российской армии сможет определенным образом повлиять в контексте попыток Кремля вытеснить Силы обороны Украины из Курской области.

Однако успех Москвы в этом вопросе будет зависеть от ряда факторов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Министерства обороны США, генерал-майора Патрика Райдера, обнародованное на сайте Пентагона.

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Какую роль играет размещение войск КНДР

Представитель Пентагона отметил, что ответ российского военно-политического руководства на начало операции ВСУ в Курской области в течение первых дней был достаточно "запутанным" с точки зрения попыток Москвы оттеснить Силы обороны.

В основном они (российские войска – 24 Канал) не смогли оттолкнуть украинцев далеко. Они вернули некоторые дополнительные территории, но ничего, что мы бы отнесли к категории значительных,

– считает он.

Таким образом, как говорит Райдер, размещение дополнительных 10 – 12 тысяч северокорейских сил на территории Курской области, безусловно, с точки зрения боевой способности может иметь значительное значение".

Также представитель американского оборонного ведомства обратил внимание, что многое будет зависеть "от того, как эти силы будут использованы, как они интегрированы в российское командование и управление".

По его мнению, украинские защитники, которые закалены в боях ранее, скорее всего, будут продолжать операцию в Курской области, в частности с удержанием территории, которая была взята под контроль ранее.

В то же время оценивая то, значимо ли в количественном и численном отношении введение этих не менее 10 тысяч военных КНДР для контрнаступательных действий России в регионе, Райдер призвал обращать внимание "не на цифры, которые могут вводить в заблуждение".

"Посмотрите, что сделала Украина, когда Россия вторглась в Украину в 2022 году, и как было небольшое количество сил на сегодня, которая способна в значительной степени нанести поражение стратегическим целям того, что было и является крупнейшей армией в Европе", – подчеркнул он.

По его словам, ряд факторов зависит только от того, как Москва решит использовать этот северокорейский контингент, и "насколько хорошо они интегрированы. Не менее важно то, какой у них боевой опыт".

К слову, представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга отмечал, что Соединенные Штаты зафиксировали около 10 тысяч солдат Северной Кореи на территории Курской области. Они могут вступить в бой в ближайшие дни.