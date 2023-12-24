Каждый из них мечтает о крошке семейного тепла: трогательные фото и видео Сочельника с передовой

В Украине наступили рождественские праздники, но не стоит забывать, благодаря кому украинцы могут собраться на Святой ужин и почувствовать семейное тепло. Герои 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" показали трогательные кадры с передовой, как воины "празднуют" Рождество.

На официальных страницах в сети военные опубликовали фотографии и видео Рождества на передовой. Эти кадры растрогали сеть, а украинцы благодарили защитников за все.

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Кадры, в которых есть душа

Начальник пресс-службы 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба в сети опубликовал фотографии с передовой. На них украинские защитники также соблюдают традиции и собрались на Святой ужин. Шандыба подчеркнул, что такие фото опубликовали, чтобы украинцы не забывали, какой ценой дается каждый день.

На фото нет болота, крови и обстрелов. В этих фото есть душа, которую почувствует каждый, кто увидит их. Семейное тепло и объятия родных это мечта для каждого, кто стоит на защите своих близких,

– подчеркнул Шандыба.

Герои также создали видео, на котором показали, как проходит Рождество в этом году на передовой. Наши защитники не могут его встретить со своими семьями, но благодаря их мужеству враг будет уничтожен, а военные смогут вернуться в родные дома.

"Помните о тех, кто сейчас в полях и окопах, уважайте их мужество и отвагу и помогайте приближать нашу победу!" – призывают авторы видео.

Рождество на передовой / Фото 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"

Авторы трогательных кадров рассказали историю создания

В эфире телемарафона Николай Шандыба, начальник пресс-службы 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", и главный герой, военнослужащий Богдан с позывным "Бас", рассказали историю создания этих кадров.

Так, по словам Шандыбы, идея создания видео и фото принадлежит военнослужащим, служащим в пресс-службе "Эдельвейса". Он отметил, что этими кадрами военные хотели напомнить обществу, что не все могут праздновать Рождество в кругу семьи с родными.

Мы хотели передать обществу понимание той цены, которую платят военнослужащие за мир в домах и возможность празднования,

– объяснил начальник пресс-службы бригады.

Защитник Богдан с позывным "Бас" подчеркнул, что это не только его история, но и всех военных, которые сейчас защищают Украину на передовой и не имеют возможности праздновать Рождество с родными. Герой также признался, что очень волновался, когда создавали эти фотографии и видео. "Бас" в шутку добавил, что волновался даже больше, чем когда работает в серой зоне со своими побратимами.

"Бас" подчеркнул, что видео направлено на объединение людей. Защитник подчеркнул, что только вместе украинцы могут победить врага, поэтому общество призывают присоединяться к рядам армии, а кто не может этого сделать – поддерживать ВСУ донатами или другими возможными путями.

Мы надеемся, что мы смогли достучаться до сердец украинцев. Мы постоянно стараемся напоминать, что не нужно забывать об этом, война продолжается,

– подчеркнул Шандыба.

К слову, над созданием кадров работало всего три человека:

фотокорреспондент бригады Богдан Флюнт,

герой видео и фото военнослужащий Богдан с позывным "Бас",

представитель пресс-службы "Эдельвейса".

Шандыба также добавил, что на передовой сейчас сложная ситуация и защитникам не до празднования Рождества. Именно поэтому защитники создали такие кадры, чтобы украинцы не забывали.

Не люди в окопах должны помнить о Рождестве. А люди, празднующие Рождество, должны помнить о тех, благодаря кому они имеют эту возможность,

– подчеркнули защитники.