Отказались ехать на фронт: в Киевской области арестовали четырех военных одной из частей

Правоохранители сообщили о подозрении четырем военнослужащим из Киевской области, которые отказались выполнить боевой приказ. Они проигнорировали направление на передовую.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Что известно о подозрении военным в Киевской области

Так, в разное время военные одной из частей, которая дислоцируется на Киевщине, отказались отправиться в район проведения боевых действий – хотя были пригодны к службе.

В отличие от своих собратьев, которые выполнили приказ, эти солдаты сознательно и откровенно проигнорировали распоряжение, действуя вопреки действующему законодательству,

– указали правоохранители.

В ГБР напомнили, что обязанность защищать независимость и территориальную целостность Украины закреплена в статье 65 Конституции Украины. Лица, которые уклоняются от выполнения этой обязанности, так же как и те, кто совершает другие военные преступления, будут нести ответственность независимо от должности или воинского звания.

Всем 4 фигурантам сообщили о подозрении в неповиновении, совершенном в условиях военного положения. Сейчас нарушители находятся под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Кстати, на днях ГБР сообщили о подозрении командиру батальона, который "пустил на ветер" 1 миллион госсредств. Он выплачивал боевые надбавки трем военным, которые в это время фактически находились в тылу.