Военные отправили на оккупированные территории украинские флаги: увлекательное видео

24 августа 2021 , 15:21
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Источник:

телеграм-канал "Останній Блокпост"

Ко Дню Независимости украинские военные пустили в небо украинские флаги с сине-желтыми шариками. Они надеются, что флаги увидят на оккупированных территориях.

К инициативе присоединились не только военные, но и волонтеры Луганской и Донецкой областей. В сети опубликовали видео.

К теме Как проходит День Независимости в разных городах Украины

Флаги выпустили из:

  • Гранитного;
  • Светлодарска;
  • Новотроицкого;
  • КПВВ "Счастье";
  • Песков;
  • дважды – с Каменки.

Военные и волонтеры пустили в небо сине-желтые флаги: видео

Куда полетели флаги

Каждый флаг отпускали в определенном направлении. В частности, в такие населенные пункты:

  • Горловку;
  • Донецк;
  • Старомихайловку;
  • Докучаевск;
  • Ясиноватую;
  • Новоазовск;
  • Луганск.
Справка. Украина празднует 30-летие Независимости. В Киеве состоялся масштабный военный парад, также был пролет авиации.

Смотрите видео с военного парада в Киеве:

Текст публикации телеграм-канала "Последний Блокпост":

Ко Дню Независимости украинские военные и волонтеры Луганской и Донецкой области отправили к оккупированным территориям украинские флаги.

Флаги были запущены с Гранитного, Светлодарска, Новотроицкого, с КПВВ Счастье, Песков и 2 раза из Каменки.

Видео от подписчиков канала.

Автор: Тетяна Пасічник