Американская техника в России: в 47 бригаде показали работу Bradley и Abrams в Курской области

Американские БМП Bradley и танки Abrams, которые Украина получила от партнеров, успешно выполняют боевые задачи в Курской области России. Эта техника в частности обеспечивает огневую поддержку пехоте.

Видео работы украинских военных показали в 47 отдельной механизированной бригаде. Отмечается, что это совершенно новый опыт для бойцов, полный вызовов.

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Как американская техника работает на Курщине

На опубликованных кадрах можно увидеть взаимодействие БМП Bradley и танка Abrams. По словам военных, экипажи "выкосили" вражескую посадку, уничтожив с помощью противотанковой ракеты TOW укрытие оккупантов и обеспечили мощную огневую поддержку нашей пехоте.

Мог бы кто-то представить еще пол года назад, что американская техника будет на территории врага?

– написали в 47 ОМБр.

Американская техника работает на Курщине: смотрите видео

К слову, ранее в ISW сообщили, что Силы обороны Украины 26 октября осуществили усиленный механизированный штурм в Курской области России. Для осуществления контрнаступательных операций на этом направлении Россия может привлечь военных из КНДР.