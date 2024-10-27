В Офисе генпрокурора ответили, сколько российских военных преступников уже осудили в Украине

В Украине существует свой "юридический" фронт. В Офисе генпрокурора осознают, что ни одна правовая система мира не сталкивалась с таким количеством преступлений, которое совершила Россия за период своей агрессии против Украины. Более 99% всех уголовных дел будут расследоваться именно в украинских судах.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, отметив, что сейчас зафиксировано более 142 тысяч военных преступлений, которые были совершены россиянами с момента полномасштабного вторжения. Однако следует понимать, что есть еще преступления, содеянные оккупантами ранее, с 2014 года.

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Вынесено 150 приговоров для высшего руководства России

В Офисе генпрокурора отметили, что осознают, что ни одна международная инстанция никогда не сможет расследовать такой объем данных, поэтому наибольшее количество дел и приговоров ляжет на плечи украинских судов, с которыми генеральная прокуратура уже работает.

"Сейчас у нас уже осуждены судами 133 военных преступника. Если говорить о высшем военно-политическом руководстве России, уже вынесено более 150 приговоров. Есть и международные судебные инстанции, Украина участвует в нескольких таких международных делах, которые рассматриваются в Европейском суде по правам человека, в Международном суде ООН", – отметил Белоусов.

Международный уголовный суд отличается от двух предыдущих тем, что в нем рассматривается не дело между государствами, как вот Украиной и Россией, а признается виновность конкретных лиц.

"Задача МУС, который выдал уже 6 ордеров на арест, не в том, чтобы выполнить "домашнюю работу" украинской нацправовой системы, а помочь ей преследовать тех, кого система не может. А не может из-за того, что Путин, министр мид, глава правительства России имеют "иммунитеты". Ни одна страна не имеет права осуждать их в своих судах. Для этого нужна международная судебная инстанция", – объяснил Белоусов.

Кроме этих 6 ордеров на арест, представитель Офиса генпрокурора уверен, что впереди будут новые, но это точно будут не сотни и не тысячи военных преступников. Их, по словам Белоусова, Украина должна своими силами преследовать в украинских судах.

Более 20 стран помогают Украине расследовать дела

Украина, понимая масштабы этих преступлений, и то, что надо сократить для российских преступников возможность передвигаться по миру, приобщает к процессу привлечения к ответственности другие страны, чтобы они в своих судах также преследовали военных преступников.

Уже есть первые успехи, 4 обвинительных акта были направлены в суды США, 3 подозрения были объявлены нашими коллегами из Литвы. Еще ряд других стран, их более 20, тоже проводят расследования, чтобы привлечь к ответственности военных преступников,

– заверил Белоусов.

Относительно этих 4 обвинительных актов, они касались россиян, которые организовали пыточную на Херсонщине и пытали граждан Украины, в том числе там находился гражданин США.

Это и стало основанием для того, чтобы Соединенные Штаты начали расследовать это дело в сотрудничестве с Офисом генпрокурора и Нацполицией Украины. Как отметил Белоусов, вся доказательная информация максимально предоставляется украинской стороной.

По 3 подозрениям, которые объявили в Литве, так же там речь шла о преступлении, которое было совершено россиянами на территории Украины в отношении их гражданина.

"Как только мы узнаем, что у наших партнеров есть похожие расследования, мы свое в Украине останавливаем и всю доказательную информацию передаем коллегам. Так же с МУС, когда он говорит, на каких субъектах хочет сфокусироваться, мы их в наши суды не направляем, все доказательства, которые собрали, и по депортации детей, и по атакам по энергоинфраструктуре – передаем им", – сообщил Белоусов.

Напомним, летом 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест бывшего министра обороны России Шойгу и начальника генштаба Герасимова. Ранее, весной 2023 года, МУС выдал ордер на арест российского диктатора Путина и уполномоченной по делам ребенка Львовой-Беловой.