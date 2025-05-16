Каким должен быть трибунал против России: американский юрист назвал ключевые моменты

Коалиция государств, которые занимались созданием спецтрибунала по российским преступлениям на территории Украины, завершила работу, которая длилась более двух лет. Есть угроза, что Владимир Путин может игнорировать юридический компонент любых доказанных обвинений.

Об этом 24 Каналу рассказал американский юрист, писатель и специалист по внешней политике, партнер международной юридической фирмы Arent Fox, бывший чиновник Госдепа США Дэвид Тафури, отметив, что Россия и ее войска совершали военные преступления на территории Украины. Это не должно обойтись без последствий для оккупантов.

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Почему необходим трибунал

Дэвид Тафури заметил, что трибунал против России даст возможность людям, пострадавшим от российских преступлений, рассказать о том, что произошло. Виновные должны быть наказаны, а жертвы получить компенсацию.

Главная проблема заключается в том, что Россия не признает и не хочет участвовать в работе трибунала, чтобы облегчить сбор доказательств. Она не проявляет готовность выплачивать любую компенсацию,

– сказал он.

Важно, что более 300 миллиардов долларов, которые являются активами центрального банка России, заморожены. Основная часть этих денег сейчас в Европе, а меньшая в США.

Важно! Министры иностранных дел ЕС и Совета Европы поддержали идею создания специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии России против Украины. Его планируют запустить в Гааге в 2026 году. Несмотря на то, что США официально не присоединились к инициативе, они не возражают против сбора доказательств. Трибунал будет направлен на привлечение к ответственности высшего руководства России, в частности Путина.

По словам американского юриста, часть замороженных активов уже идет на нужды ВСУ и может быть направлена на компенсацию пострадавшим от действий российской армии, если так решит трибунал.

Трибунал должен продемонстрировать миру доказательства военных преступлений в Украине, чтобы показать, что ответственность за них на России. Владимир Путин давал добро на совершение этих преступлений,

– отметил Дэвид Тафури.

Международное общество должно осознавать масштабы незаконных действий России, чтобы не допустить, чтобы это повторилось снова.

Тафури добавил, что российские активы, которые хранятся за пределами страны, могут быть полностью конфискованы для того, чтобы финансировать восстановление Украины и усиливать ее обороноспособность. Кроме того, замороженные средства могут использовать, чтобы выполнять приговоры трибунала по военным преступлениям России.