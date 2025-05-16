Про це 24 Каналу розповів американський юрист, письменник та спеціаліст із зовнішньої політики, партнер міжнародної юридичної фірми Arent Fox, колишній чиновник Держдепу США Девід Тафурі, зазначивши, що Росія та її війська здійснювали воєнні злочини на території України. Це не має обійтись без наслідків для окупантів.

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Чому необхідний трибунал

Девід Тафурі зауважив, що трибунал проти Росії дасть можливість людям, які постраждали від російських злочинів, розповісти про те, що сталось. Винні мають бути покарані, а жертви отримати компенсацію.

Головна проблема полягає в тому, що Росія не визнає та не хоче брати участь у роботі трибуналу, щоб полегшити збір доказів. Вона не проявляє готовність виплачувати будь-яку компенсацію,

– сказав він.

Важливо, що понад 300 мільярдів доларів, які є активами центрального банку Росії, заморожені. Основна частина цих грошей зараз у Європі, а менша у США.

Важливо! Міністри закордонних справ ЄС та Ради Європи підтримали ідею створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії Росії проти України. Його планують запустити у Гаазі у 2026 році. Попри те, що США офіційно не приєдналися до ініціативи, вони не заперечують проти збору доказів. Трибунал буде спрямований на притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії, зокрема Путіна.

За словами американського юриста, частина заморожених активів вже йде на потреби ЗСУ та може бути спрямована на компенсацію постраждалим від дій російської армії, якщо так вирішить трибунал.

Трибунал має продемонструвати світові докази воєнних злочинів в Україні, щоб показати, що відповідальність за них на Росії. Владімір Путін давав добро на вчинення цих злочинів,

– зазначив Девід Тафурі.

Міжнародне суспільство має усвідомлювати масштаби незаконних дій Росії, щоб не допустити, аби це повторилось знову.

Тафурі додав, що російські активи, які зберігаються за межами країни, можуть бути повністю конфісковані для того, щоб фінансувати відновлення України та посилювати її обороноздатність. Крім того, заморожені кошти можуть використовувати, аби виконувати вироки трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.