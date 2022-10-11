Кое-как, как попало: как иностранные государства реагируют на преступления России в Украине

Государство-агрессор продолжает свою карательную операцию против гражданского населения Украины, обусловленную успехами ВСУ на поле боя. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Национальные компетентные органы, гражданское общество и медиа прилагают усилия для привлечения виновных к ответственности. Параллельно запущены процессы международного расследования. Но чем действительно занимаются иностранные государства?

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Имитация активного участия

Эстония, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Словакия, Испания, Швеция и Швейцария

Как работает механизм иностранного расследования

На сегодняшний деньначали расследовать международные преступления, совершенные в Украине . Это –. Кроме того, ЕС, США и Соединенное Королевство создали Консультативную группу по расследованию преступлений в Украине, призванную обеспечить эффективную координацию и привлечение виновных к ответственности.

Если вы еще не видели в Украине шведского полицейского, проблема не с вами. Дело в том, что иностранное расследование не похоже на украинское. Его суть состоит не в сборе доказательной базы с места преступления, проведении экспертиз, документировании и верификации информации из открытых источников. Иностранное расследование сегодня – это интервью с жертвами и свидетелями международных преступлений на территории упомянутых государств, исключительно с их добровольного согласия и только по предварительной записи в полицию.

Более того, до момента прибытия в иностранное государство подозреваемого расследование может длиться годами и даже десятилетиями. При этом без отдельного распоряжения полицейские не будут проверять каждое лицо, прибывшее из РФ, на границе для того, чтобы выяснить, есть ли оно в базе подозреваемых. Следовательно, российский насильник или убийца сможет свободно путешествовать по миру, если не проявит желания добровольно сдаться иностранным органам расследования.

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Расследование ради расследования

Объявление о начале расследования международных преступлений в Украине превратилось в форму выражения глубокой обеспокоенности и проявления солидарности. Для лиц, непосредственно вовлеченных в этот процесс, это также гарантия иметь долгосрочный контракт и чувствовать свою значимость. Но какова конечная цель расследования? Это политический шаг или правовая инициатива? Способствует ли оно реализации прав жертв? Помогает ли обеспечить неотвратимость ответственности для преступников?

Без судебного решения ответ на предыдущие вопросы – "нет". Открытое производство не дает права на компенсацию. Оно не позволяет признать личность виновной. Не способствует восстановлению справедливости и права на правду. Инициированное расследование предоставляет пострадавшему лицу статус жертвы и без реальных результатов оставляет ее в этой роли навсегда .

Положительный опыт

Сегодня в 16 государствах расследуются международные преступления, совершенные в других 22 государствах. По меньшей мере 102 человека подозреваются в делах по военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноцида. 17 человек ждут решения иностранного суда. 15 преступников посажены за решетку на длительные сроки. Международное сообщество не удивляет темпами и количеством расследований, но демонстрирует готовность получить конкретные результаты.. Это дает надежду на триумф правосудия.

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Как заставить механизм работать эффективнее

Ни одно государство в мире не проведет расследование лучше, чем компетентные органы Украины. Ждать, что кто-нибудь придет и выполнит эту работу за нас, недальновидно и наивно.

Украине следует перетянуть одеяло на себя: организовать кооперацию с иностранными органами таким образом, чтобы избежать дублирования деятельности, обеспечить обмен информацией, упростить процедуру предоставления правовой помощи, в частности – по допросу жертв и свидетелей, по потенциальной экстрадиции. Целесообразно перейти от модели "сделайте за нас" к модели "сделайте вместе с нами".

Государства, имеющие опыт в расследовании международных преступлений и привлечении виновных к ответственности, могут предоставлять экспертные услуги, обучать украинских профессионалов, способствовать реформированию и приведению в соответствие с международными стандартами национального законодательства и практики.

Надеемся только на себя, а производства в иностранных органах пусть остаются приятным бонусом и страшилкой для российских преступников. Ведь, наконец, проблема идентифицирована, а, следовательно, на половину урегулирована.

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