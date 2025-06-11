Журналисты идентифицировали оккупантов, которые лечились в Беларуси и совершали преступления под Киевом

Часть российских военных, которые были задействованы в наступлении на Киев, получили ранения и были доставлены в больницы Гомеля и Хойников в Беларуси в феврале-марте 2022 года. Личности этих 898 бойцов установили журналисты Радио Свобода.

Среди них спецназовцы, десантники и росгвардейцы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Что выяснили журналисты о раненых под Киевом российских военных

Они, возможно, имеют отношение к военным преступлениям, совершенных в Киевской области, в частности в Буче.

Идентифицировать этих лиц удалось благодаря доступу базы данных Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России.

Над расследованием работали журналисты украинского проекта "Схемы" совместно с российской редакцией Радио Свобода и Белорусским расследовательским центром. Поддержку оказали и украинские хакеры из группировки KibOrg.

Анализируя документы о госпитализации российских военнослужащих, журналисты смогли реконструировать события первых недель полномасштабной войны, а также установить ранее неизвестные детали: вероятную причастность командира шестой роты 234 десантно-штурмового полка к убийству жительницы Бучи, а также – участие так называемых "элитных" подразделений из Подмосковья во вторжении в Украину.

Выяснилось, что белорусские врачи оказывали помощь бойцам российских подразделений, чье участие в наступлении на Киев в 2022 году еще не было подтверждено документально.

"В частности, речь идет о подразделениях "сил специальных операций", которые в России считают "элитными" и которые дислоцируются под Москвой: в Кубинке (в/ч 28337) і Солнечногорске (в/ч 92154). Согласно списку раненых, в больницы города Гомеля после наступления на Киевщине попали 16 военных этих частей ССО", – говорится в расследовании.

В больницы в Беларуси, как оказалось доставляли, и бойцов "Других" элитных подразделений – спецназовцев Главного управления Генерального штаба РФ (также известного как ГРУ) з Хабаровска, Тамбова, Новосибирска и Тольятти.

Журналисты выяснили личность военного, вероятно, причастного к совершению военных преступлений

Речь идет о Александре Квитко с позывным "Шкипер". Он командует шестой ротой 234 десантно-штурмового полка из Пскова – подразделением, участвовавшим в захвате Бучи.

Данные свидетельствуют, что Квитка привезли в больницу Гомеля 28 марта 2022 года с осколочными ранениями в шею, руку, голень и ягодицу.

"Это подтверждает и полученный журналистами рукописный список раненых бойцов шестой роты 234 псковского полка. Этот документ нашел местный житель после освобождения Бучи и передал журналистам Радио Свобода. Первым в нем указана фамилия – Квитко", – отмечают в издании.

Он может быть причастен к убийству местной пенсионерки Аллы Минаевой, которая проживала в районе, который заняла рота Квитко в Буче.

Гражданские лица, которые помогали бабушке (Алле Минаевой – ред.), подошли к Александру Квитко и спросили можно ли им сходить к ней, чтобы отнести продукты, на что Квитко им объяснил, что к бабушке больше идти не нужно, потому что они с ней "поступили гуманно,

– отметил старший следователь по особо важным делам ГСУ НПУ Иван Дулкай в комментарии Радио Свобода.

После освобождения Бучи Минаеву нашли в ее доме мертвой. Она получила огнестрельное ранение в голову.

Журналисты пытались пообщаться с Александром Квитком, но на звонки и сообщения он не ответил.

К преступлениям причастны и десантники

Национальная полиция уже сообщала о подозрениях в нарушении законов и обычаев войны, умышленных убийствах и жестоком обращении с гражданским населением ряду военнослужащих 234 десантно-штурмового полка.

Кроме этого подразделения, в попытке захвата Киева участвовали и другие десантники: четыре дивизии и несколько бригад. Ранее уже было известно об их участии во вторжении, но сейчас доказано их одновременное пребывание под Киевом, то есть их совместное участие в попытке захвата города.

Речь идет в частности о 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде из Ульяновска, которая участвовала в попытке захвата аэропорта Гостомель. 74 бойца из этого подразделения лечили в белорусских больницах, в частности в то время 21 летнего Романа Зязина. Его даже показывали по пропагандистскому телевидению России.

Журналисты нашли Зязина в перечне пациентов больницы Гомеля, куда он попал с ранением лица и открытым переломом нижней челюсти 4 марта 2022 года. На фронт он с тех пор не возвращался, но стал курсантом военного института физкультуры.

Причастны к преступлениям также нацгвардейцы России

Данные о пациентах медучреждений Гомеля также свидетельствуют о том, что там лечили и 68 военнослужащих из управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбасса, которых отправили захватывать Киев.

Речь идет о двух подразделениях:

отряд быстрого реагирования СОБР , созданном для борьбы с организованной преступностью и терроризмом;

, созданном для борьбы с организованной преступностью и терроризмом; отряд полиции особого назначения ОМОН, который должен обеспечивать общественный порядок и предотвращать массовые беспорядки (в российских реалиях это – подавление протестов).

Данные о ранениях российских силовиков в украинском Гостомеле журналисты верифицировали, сверив их с документами, найденными на месте событий после освобождения Киевщины.

Среди них идентифицировали Алексея Артамонова. Документы свидетельствуют о том, что он получил осколочные ранения и переломы костей, и поступил в белорусскую больницу 1 марта. На поле боя украинские военные нашли его разрешение на ношение оружия и водительское удостоверение.

В тот же день в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом попал еще один раненый российский полицейский – сержант Иван Дюканов. Один из местных жителей нашел его удостоверение росгвардейца в Гостомеле.

А 6 марта в хоспидаль привезли ОМОНовцев Андрея Леонова и Андрея Хитрова. Первый – с черепно-мозговой травмой и контузией, второй – с осколочным сквозным ранением левой голени. Забытое удостоверение Леонова нашли на гостомельском мосту под Киевом украинские правоохранители.

Что касается Хитрова, то в Гостомере нашли также его "командировочное удостоверение".

Именно ОМОНовцев из Кемеровской области, и военнослужащих отряда мобильного особого назначения Красноярского края, украинские правоохранители обвиняют в убийстве гражданских. В частности, расстреле мирных жителей в Гостомеле 25 февраля. Пятерым росгвардейцам из этих подразделений сообщили о подозрении в убийстве пяти человек.

Документы российских военных, найдены на поле боя: фото "Радио Свобода"

Военные преступники из Бурятии

"Среди пациентов гомельской больницы журналисты также насчитали и около 70 российских военных из Бурятии: з 5-й танковой (Улан-Удэ, в/ч 46108) и 37-й мотострелковой (Кяхта, в/ч 69647) бригад", – пишут в "Радио Свобода".

Согласно данным украинских правоохранителей, именно эти два подразделения в марте 2022 года взяли под контроль часть автодороги Киев-Чоп, также известной как Житомирская трасса, и расстреливали автомобили с гражданскими, которые пытались выехать на запад подальше от войны.

Неподалеку трассы нашли документ, где указаны имена раненых российских военнослужащих, в частности, Зорика Зигбина, Мунко-Жаргала Жалмаева и Дмитрия Терентьева.



Списки раненых российских военнослужащих / Фото "Радио Свобода"

Их нашли и в списках пациентов гомельской больницы. Это военные из 5-й танковой бригады Улан-Удэ.