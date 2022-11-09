Полиция идентифицировала более 150 тысяч оккупантов и открыла тысячи уголовных дел

Все, кто вошел в Украину с оружием в руках и совершал военные преступления, должны нести ответственность. И для этого правоохранители успешно идентифицируют этих захватчиков.

По состоянию на 8 ноября уже удалось идентифицировать около 168 тысяч россиян. Об этом рассказал заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе во время визита делегации во главе с послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд в криминалистический центр.

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Тысячи уголовных дел

Против захватчиков за время полномасштабного вторжения на территорию Украины уже открыли 42 тысячи уголовных производств по военным преступлениям, а оккупантам-палачам заочно сообщили о подозрении. Последствия их преступлений следователи Нацполиции в сотрудничестве с работниками органов и СБУ фиксируют по трем направлениям:

преступления, совершенные на временно неподконтрольной Украине территории,

обстрелы мирного населения и инфраструктуры,

преступления, которые полицейские совершают после деоккупации территорий.

В частности, как отметил Максим Цуцкиридзе, сейчас ведутся следственные действия на деоккупированных территориях Киевщины, Харьковщины, Херсонщины и Николаевщины. Там уже обнаружено 37 мест, где насильственно удерживали гражданское население. Однако в Нацполиции подчеркнули, что на временно оккупированных территориях таких застенков есть еще десятки. В частности, известно еще о 27 таких местах на оккупированных территориях Украины и 7 – на территории России.

Наверное, в этом случае мы сталкиваемся с наибольшим ужасом: мы обнаруживаем массовые захоронения гражданских лиц, в том числе людей, осуществлявших эвакуацию из этих районов,

– сказал глава ГСУ Нацполиции.

Так, известно, что правоохранители уже установили 6 600 погибших гражданских лиц, которые были расстреляны или замучены российскими военными.

Идентифицировать преступников помогают США

Следователи также осуществляют идентификацию погибших людей и в этом помогают западные партнеры. К примеру, с помощью Посольства США Украина получила мобильную лабораторию ДНК-анализа, которая позволяет быстро установить личности погибших украинцев. Так, лаборатория уже поработала после обстрела в Виннице, а также после обстрела торгового центра в Кременчуге. Именно благодаря ей эксперты менее чем за сутки установили личности всех погибших граждан.

Помощь партнеров Украины помогла Нацполиции:

разработать эффективные алгоритмы расследования военных преступлений,

качественно документировать военные преступления россиян,

представить задокументированные военные преступления в международном уголовном суде.

Это документирование – это особенная, тщательная и необходимая работа, которую украинские следователи выполняют и будут использовать в украинских и международных судах,

– отметила посол США в ООН.

Также Линда Томас-Гринфилд отметила, что те, кто совершил зверства на войне, должны нести ответственность.

Военные преступления России

В сентябре СБУ установила личности 1,5 тысячи силовиков, причастных к "референдуму" на Запорожье. В частности, речь идет о силовиках из подразделений росгвардии, военной полиции вооруженных сил России и других ведомств.

Недавно стало известно, что во время оккупации Изюмщины оккупанты из огнестрельного оружия расстреляли в упор машины с гражданскими. Эти украинцы пытались эвакуироваться с опасных территорий.

Кроме убийств, россияне массово депортируют украинцев на свою территорию. Среди них – тысячи детей. В частности, по данным Генштаба, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Херсонской области россияне вывезли около сотни детей с инвалидностью.

На совести страны-агрессора и экологические преступления, ведь уничтожает она не только гражданское население, но и животных и окружающую среду в целом. Поэтому общественная организация UAnimals запустила международную информационную кампанию с призывом наказать Россию.

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