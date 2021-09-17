Военные провели масштабные учения вблизи границы с Россией – мощное видео
Источник:СБУ
СБУ провела тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях. Между тем "Азов" оттачивал навыки противодесантной обороны у Азовского моря.
Тренировку проводили в условиях максимально приближенных к реальным. К мероприятиям привлекли более 1,5 тысячи человек и более 100 единиц техники.
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Обучение на Севере: "враг" дестабилизирует регионы
СБУ провела масштабные тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях. В ходе учений усилили режим безопасности на военных, инфраструктурных и других объектах.
По легенде, на территорию этих регионов проникла условная диверсионно-разведывательная группа. Они планировали нанести ущерб и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в приграничных районах.
Обучение СБУ у северной границы с Россией / Фото СБУ
Для обезвреживания условной ДРГ участники учений провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий.
В мероприятиях принимали участие подразделения:
- СБУ,
- Госпогранслужбы,
- Вооруженных Сил Украины,
- Национальной гвардии,
- Госслужбы по чрезвычайным ситуациям,
- Национальной полиции,
- представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
В конце тренировок спецназовцы провели успешную операцию по нейтрализации "диверсантов" в районе пограничного пункта пропуска. Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление.
Главной целью учений стало повышение уровня безопасности в приграничных регионах Украины.
Как СБУ провела учения на северной границе с Россией: смотрите видео
Обучение на побережье Азовского моря: враг не пройдет
В то же время 16 сентября на побережье Азовского моря состоялись плановые учения противодесантной обороны. При высадке противника привлекли:
- пехотные подразделения,
- танкистов,
- артиллерию отдельного отряда спецназначения "Азов".
Обучение на Приазовье бойцов "Азова" / Фото polkazov
Согласно легенде, противник сформировал катерные десантные группы, которые выдвинулись на десантный участок и попытались высадиться. В дальнейшем они якобы ждали подкрепления.
Задача группы состояла в том, чтобы помешать вражеским силам высадиться, затем отбить атаку и сбросить противника обратно в море,
– рассказывает начальник штаба по позывным "Сноу".
По его словам, все запланированные мероприятия отработали и задачи выполнили.Обратите внимание! Российские боевики 16 сентября проводили тренировки по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями. Во время учений оккупанты обстреляли село Иллирия, что на Луганщине. К сожалению, пострадали гражданские люди.