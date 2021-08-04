Военные провели первую репетицию парада ко Дню Независимости: фото
Источник:Нацгвардия
Тысячи военных и работников силовых структур 3 августа провели первую репетицию парадных расчетов ко Дню Независимости. Репетиция проходила на ГП "Антонов".
Что известно о репетиции парада
В день празднования 30-летия независимости парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом. Военные рассказали, что уже овладели им.
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Новый строевой шаг отличается тем, что теперь ногу во время движения нужно поднимать на 10 – 15 сантиметров.
Горжусь тем, что именно мне и моим собратьям выпала возможность участвовать в таком грандиозном событии в жизни нашей страны. Мы тщательно готовимся к параду, оттачивая каждое движение до идеала,
– поделился впечатлениями солдат Владислав Гриценко.
Пешую колонну сводных парадных расчетов Нацгвардии будут представлять 4 "коробки":
- военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул",
- кинологическое подразделение со служебными собаками,
- курсанты Национальной академии,
- сводный оркестр Нацгвардии.
По результатам репетиции лучше всего подготовленным батальоном признали "почетный караул".
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости / Фото Нацгвардии
Обратите внимание! Военный парад Вооруженных сил Украины пройдет по центральной улице Киева 24 августа. Кроме того, пролетит авиация в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.
Парад будет и на Днепре. Планируют организовать торжественное прохождение катеров, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.