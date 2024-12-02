ISW рассмотрел, как на ход войны в Украине может повлиять увеличение военных расходов России

Накануне Путин утвердил бюджет России с рекордными военными расходами. По мнению аналитиков, не приравнивается росту российского военного потенциала.

Впрочем, это может повлиять на способность Москвы поддерживать войну в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Повлияет ли на войну увеличение военных расходов в России

Аналитики напоминают, что накануне российский диктатор Владимир Путин подписал указ об утверждении федерального бюджета на 2025 год и проект федерального бюджета на 2026-2027 годы 1 декабря. В бюджете на 2025 год на военные нужды выделяется около 41% годовых расходов России.

Увеличение российских военных расходов, хотя и является опасным, не обязательно равно одновременному увеличению российского военного потенциала, особенно учитывая то, что значительная часть средств направляется на выплату льгот российским военнослужащим, ветеранам и членам их семей,

– говорится в отчете.

Как отмечает ISW, постоянное внимание России к военным расходам, вероятно, сказывается на эффективности и устойчивости российских соцпрограмм, что может повлиять на способность Москвы поддерживать ведение войны в Украине на фоне растущего давления на российскую экономику и тенденцию Путина избегать рисков для стабильности своего режима.

К слову, согласно подписанному закону, в 2025 году расходы по статье "Национальная оборона" достигнут рекордных 13,5 триллиона рублей. Речь идет о более 6% ВВП. Общие расходы бюджета России в следующем году планируются на уровне 41,47 триллиона рублей (19,3% ВВП). Это больше, чем ожидаемые доходы, на 1,17 триллиона рублей.