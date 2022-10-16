Поскольку первая партия солдат уже прибыла и они совсем не похожи на контрактников. Такое мнение 24 каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович.
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Сегодня нет угрозы из Беларуси
Да, если верить официальным данным Беларуси, то прибыло 9 тысяч российских бойцов. Попович отметил, что это очень мало, чтобы организовать новую волну вторжения в наше государство с территории Беларуси.
Пока эти 9 тысяч не имеют механизации – танков, БТРов, пушек. Следовательно, сегодня они никакой угрозы для нас не представляют,
– объяснил военный обозреватель.
По его словам, необходимо следить за дальнейшим развитием событий. Да, страна-агрессор может увеличивать присутствие своих войск и техники на территории Беларуси.
Попович объяснил, есть ли угроза нападения из Беларуси: смотрите видео
Вероятно, россиян отправляют на тренировку
В сети появилась информация, что российских мобилизованных будут отправлять в Беларусь на обучение, мол, в России не хватает полигонов и инструкторов. В этом есть определенная опасность, поскольку у Беларуси есть и полигоны, и время, чтобы тренировать российских военных.
Да, известно, что "мобиков" из страны-агрессора едва ли не сразу отправляют на фронт. "А здесь у них появляется определенное время и таким образом увеличиваются возможности подготовки мобилизованных", – подчеркнул военный обозреватель.
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Российские военные в Беларуси: что известно
- В ночь на 15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными. Их встретили "с хлебом и солью". В Минобороны страны заявили, что это военные, входящие в состав "региональной группировки войск".
- А уже 16 октября пресс-служба белорусского оборонного ведомства сообщила, что в Республику Владимир Путин начал перекидывать авиационные силы страны-агрессора.
- Белорусский оппозиционер Павел Латушко отметил, что не хотел бы оправдывать людей, которые встречают российских военных с хлебом-солью, однако фактически это женщины-военнослужащие, выполняющие приказ. На самом же деле белорусы воспринимают присутствие россиян как оккупацию.
- В Беларуси пока не готовы бороться с российскими оккупационными войсками, размещаемыми на территории их страны. Кроме того, присутствие россиян на территории страны существенно ограничивает возможность оппозиции по изменению внутриполитической ситуации.