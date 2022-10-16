Оскільки перша партія вояків вже прибула й вони зовсім не схожі на контрактників. Таку думку 24 каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович.

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Сьогодні немає загрози з Білорусі

Так, якщо вірити офіційним даним Білорусі, то прибуло 9 тисяч російських бійців. Попович наголосив, це дуже мало, щоб організувати нову хвилю вторгнення до нашої держави з території Білорусі.

Поки ці 9 тисяч не мають механізації – танків, БТРів, гармат. А відтак сьогодні вони жодної загрози для нас не становлять,

– пояснив військовий оглядач.

За його словами, необхідно слідкувати за подальшим розвитком подій. Так, країна-агресорка може збільшувати присутність своїх військ та техніки на території Білорусі.

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Ймовірно, росіян відправляють на тренування

У мережі з'явилася інформація, що російських мобілізованих відправлятимуть до Білорусі на навчання, мовляв, в Росії бракує полігонів та інструкторів. У цьому є певна небезпека, оскільки Білорусь має і полігони, і час, щоб тренувати російських військових.

Так, відомо, що "мобіків" з країни-агресорки ледь не одразу відправляють на фронт. "А тут у них з'являється певний час й у такий спосіб збільшуються можливості щодо підготовки мобілізованих", – підкреслив військовий оглядач.

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