Оскільки перша партія вояків вже прибула й вони зовсім не схожі на контрактників. Таку думку 24 каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович.
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Сьогодні немає загрози з Білорусі
Так, якщо вірити офіційним даним Білорусі, то прибуло 9 тисяч російських бійців. Попович наголосив, це дуже мало, щоб організувати нову хвилю вторгнення до нашої держави з території Білорусі.
Поки ці 9 тисяч не мають механізації – танків, БТРів, гармат. А відтак сьогодні вони жодної загрози для нас не становлять,
– пояснив військовий оглядач.
За його словами, необхідно слідкувати за подальшим розвитком подій. Так, країна-агресорка може збільшувати присутність своїх військ та техніки на території Білорусі.
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Ймовірно, росіян відправляють на тренування
У мережі з'явилася інформація, що російських мобілізованих відправлятимуть до Білорусі на навчання, мовляв, в Росії бракує полігонів та інструкторів. У цьому є певна небезпека, оскільки Білорусь має і полігони, і час, щоб тренувати російських військових.
Так, відомо, що "мобіків" з країни-агресорки ледь не одразу відправляють на фронт. "А тут у них з'являється певний час й у такий спосіб збільшуються можливості щодо підготовки мобілізованих", – підкреслив військовий оглядач.
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Російські військові в Білорусі: що відомо
- У ніч на 15 жовтня до Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими. Їх зустріли "із хлібом та сіллю". У Міноборони країни заявили, що це військові, які входять до складу "регіонального угруповання військ".
- А вже 16 жовтня пресслужба білоруського оборонного відомства повідомила, що у Республіку Владімір Путін почав перекидати авіаційні сили країни-агресорки.
- Білоруський опозиціонер Павло Латушко зауважив, що не хотів би виправдовувати тих людей, які зустрічають російських військових з хлібом-сіллю, однак фактично це жінки-військовослужбовиці, які виконують наказ. Насправді ж білоруси сприймають присутність росіян як окупацію.
- У Білорусі наразі не готові боротися з російськими окупаційними військами, які розміщують на території їхньої країни. Крім того, присутність росіян на території країни суттєво обмежує можливість роботи опозиції щодо зміни внутрішньополітичної ситуації.