Швеция сбила российский дрон, который шпионил за авианосцем НАТО
- Шведские военные сбили российский беспилотник, который подлетел к французскому авианосцу "Шарль де Голль" в порту Мальме.
- Инцидент произошел во время миссии La Fayette 26 в рамках стратегических учений Orion 26, проходящих с участием более 25 стран.
Военные Швеции сбили российский беспилотник, который подлетел к флагману Военно-морских сил Франции, авианосцу "Шарль де Голль", в районе порта Мальме.
Об этом сообщает Fox News. Отметим, что подобные случаи с российскими дронами участились еще в 2025 году.
Что известно об инциденте с российским дроном?
По данным СМИ, российский беспилотник взлетел с соседнего российского корабля, после чего подлетел к французскому авианосцу "Шарль де Голль", который был пришвартован в шведском порту Мальме в рамках миссии.
Речь идет о миссии La Fayette 26, которая является частью масштабных стратегических учений Orion 26, длящихся уже 3 месяца с участием более 25 стран, ее начали на фоне опасений НАТО относительно войны с Россией из-за ее усиленной активности.
В Вооруженных силах Швеции подтвердили, что сначала наблюдали за движением дрона, после чего сбили его. Впрочем, согласно обнародованной информации, военные не смогли ответить, что произошло с беспилотником потом, и где он упал.
Справочно. "Шарль де Голль" является крупнейшим в мире атомным авианосцем, который создали за пределами США и сейчас является единственным подобным судном ВМС Франции. Его длина превышает 260 метров, он может перевозить несколько тысяч человек.
Нарушение безопасности дронов произошло, когда авианосец находился в порту, что подчеркивает растущую обеспокоенность относительно деятельности дронов, связанных с Россией, вблизи критически важных западных военных объектов,
Другие подобные ситуации в Европе
Недавно в турецкой провинции Коджаэли вблизи Стамбула 19 декабря был обнаружен беспилотник российского производства "Орлан-10", который могут использовать для воздушной разведки. Турецкое МВД начало расследование.
Ранее в Нидерландах зафиксировали неизвестные дроны над авиабазой Волкель, по которым открыли огонь, но не сбили. Министр обороны страны заявил, что дроны после обстрела исчезли, но правоохранители начали расследование.
До этого во Франции заметили беспилотник над новой фабрикой крупнокалиберного пороха Eurenco. Система глушения и идентификации на объекте дала сбой, поэтому перехватить беспилотник не удалось. Пилота дрона тоже не нашли.