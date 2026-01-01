Командир полка "Ахиллес" сказал, что на самом деле поможет остановить боевые действия

Чем больше украинские военные наносят вред россиянам, тем меньше становятся их военные возможности для ведения войны. Наше государство имеет все шансы, чтобы остановить продвижение врага.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что Россия и дальше будет продолжать террор украинских городов и поселков, используя свои беспилотники и ракеты. Однако сейчас производственные возможности россиян снижаются.

Смотрите также Как Украина вернула войну на территорию России в 2025 году: от легендарной "Паутины" до ударов по заводам и НПЗ

"Но для того, чтобы привести к провалу изготовления вооружения и комплектования Украина должна нарастить свои возможности по применению наших ударных беспилотников в глубину России", – сказал он.

Что Украине поможет остановить боевые действия?

Юрий Федоренко подчеркнул, что Украине крайне важно атаковать военные объекты противника, которые производят оружие, что разрушает наши города, и нефтегазовые предприятия, которые финансируют войну.

Мы должны их поражать комплексно. Что касается беспилотников, то совершенно очевидно, что в 2026 году они будут украинского производства. На это есть европейское финансирование,

– подчеркнул он.

Кроме того, остановить боевые действия, которые продолжает Россия на территории Украины можно, если украинские партнеры передадут ракеты Tomahawk.

По словам военного, в случае, если США предоставят нам это оружие, то и европейские страны, которые имеют и другие виды вооружения, будут вынуждены отправить его Украине.

Таким образом будет снят условный неформальный запрет на поставку высокоточного вооружения для нашего государства.

Удары в глубину России – это прямой инструмент для снижения ее возможностей к аккумулированию, изготовления и подготовки необходимых ресурсов для продолжения ведения активных наступательных действий,

– высказался Юрий Федоренко.

Также он считает, что в период, когда в Соединенных Штатах Америки будет продолжаться подготовка к выборам в Сенат, которые будут проходить в 2026 году, военная поддержка Украины возрастет. Это, вероятно, будет связано с тем, что американское общество будет требовать этого от власти.

Какую военную помощь сейчас получает Украина?