Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что Россия и дальше будет продолжать террор украинских городов и поселков, используя свои беспилотники и ракеты. Однако сейчас производственные возможности россиян снижаются.

"Но для того, чтобы привести к провалу изготовления вооружения и комплектования Украина должна нарастить свои возможности по применению наших ударных беспилотников в глубину России", – сказал он.

Что Украине поможет остановить боевые действия?

Юрий Федоренко подчеркнул, что Украине крайне важно атаковать военные объекты противника, которые производят оружие, что разрушает наши города, и нефтегазовые предприятия, которые финансируют войну.

Мы должны их поражать комплексно. Что касается беспилотников, то совершенно очевидно, что в 2026 году они будут украинского производства. На это есть европейское финансирование,

– подчеркнул он.

Кроме того, остановить боевые действия, которые продолжает Россия на территории Украины можно, если украинские партнеры передадут ракеты Tomahawk.

По словам военного, в случае, если США предоставят нам это оружие, то и европейские страны, которые имеют и другие виды вооружения, будут вынуждены отправить его Украине.

Таким образом будет снят условный неформальный запрет на поставку высокоточного вооружения для нашего государства.

Удары в глубину России – это прямой инструмент для снижения ее возможностей к аккумулированию, изготовления и подготовки необходимых ресурсов для продолжения ведения активных наступательных действий,

– высказался Юрий Федоренко.

Также он считает, что в период, когда в Соединенных Штатах Америки будет продолжаться подготовка к выборам в Сенат, которые будут проходить в 2026 году, военная поддержка Украины возрастет. Это, вероятно, будет связано с тем, что американское общество будет требовать этого от власти.

Какую военную помощь сейчас получает Украина?