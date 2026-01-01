Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что Россия и дальше будет продолжать террор украинских городов и поселков, используя свои беспилотники и ракеты. Однако сейчас производственные возможности россиян снижаются.
"Но для того, чтобы привести к провалу изготовления вооружения и комплектования Украина должна нарастить свои возможности по применению наших ударных беспилотников в глубину России", – сказал он.
Что Украине поможет остановить боевые действия?
Юрий Федоренко подчеркнул, что Украине крайне важно атаковать военные объекты противника, которые производят оружие, что разрушает наши города, и нефтегазовые предприятия, которые финансируют войну.
Мы должны их поражать комплексно. Что касается беспилотников, то совершенно очевидно, что в 2026 году они будут украинского производства. На это есть европейское финансирование,
– подчеркнул он.
Кроме того, остановить боевые действия, которые продолжает Россия на территории Украины можно, если украинские партнеры передадут ракеты Tomahawk.
По словам военного, в случае, если США предоставят нам это оружие, то и европейские страны, которые имеют и другие виды вооружения, будут вынуждены отправить его Украине.
Таким образом будет снят условный неформальный запрет на поставку высокоточного вооружения для нашего государства.
Удары в глубину России – это прямой инструмент для снижения ее возможностей к аккумулированию, изготовления и подготовки необходимых ресурсов для продолжения ведения активных наступательных действий,
– высказался Юрий Федоренко.
Также он считает, что в период, когда в Соединенных Штатах Америки будет продолжаться подготовка к выборам в Сенат, которые будут проходить в 2026 году, военная поддержка Украины возрастет. Это, вероятно, будет связано с тем, что американское общество будет требовать этого от власти.
Какую военную помощь сейчас получает Украина?
Конгресс США одобрил выделение Украине 400 миллионов на 2026 год. Однако в первую очередь эта сумма должна была быть несколько больше, однако впоследствии утвердили именно такую.
Нидерланды выделят Украине еще 250 миллионов евро. Эти деньги должны усилить противовоздушную оборону нашего государства.
В Германии призывают Фридриха Мерца предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Этот вопрос снова поднимают, ведь ранее канцлер обещал предоставить нашему государству это оружие.