Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що Росія і далі продовжуватиме терор українських міст та селищ, використовуючи свої безпілотники та ракети. Однак зараз виробничі спроможності росіян знижуються.

"Але для того, щоб призвести до провалу виготовлення озброєння та комплектування Україна має наростити свої спроможності з застосування наших ударних безпілотників в глибину Росії", – сказав він.

Що Україні допоможе зупинити бойові дії?

Юрій Федоренко підкреслив, що Україні вкрай важливо атакувати військові об'єкти противника, які виготовляють зброю, що руйнує наші міста, та нафтогазові підприємства, які фінансують війну.

Ми маємо їх вражати комплексно. Що стосується безпілотників, то абсолютно очевидно, що у 2026 році вони будуть українського виробництва. На це є європейське фінансування,

– наголосив він.

Крім того, зупинити бойові дії, які продовжує Росія на території України можна, якщо українські партнери передадуть ракети Tomahawk.

За словами військового, у випадку, якщо США нададуть нам цю зброю, то і європейські країни, які мають й інші види озброєння, будуть вимушені відправити його Україні.

Таким чином буде знята умовна неформальна заборона щодо постачання високоточно озброєння для нашої держави.

Удари в глибину Росії – це прямий інструмент для зниження її спроможностей до акумулювання, виготовлення та підготовки необхідних ресурсів для продовження ведення активних наступальних дій,

– висловився Юрій Федоренко.

Також він вважає, що у період, коли у Сполучених Штатах Америки триватиме підготовка до виборів у Сенат, які відбуватимуться у 2026 році, військова підтримка України зросте. Це, ймовірно, буде пов'язано з тим, що американське суспільство вимагатиме цього від влади.

Яку військову допомогу зараз отримує Україна?