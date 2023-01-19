Воины ССО поджарили оккупантов в Кременной: впечатляющее видео

Украинские военные медленно, но уверенно продвигаются вперед. Следовательно, в районе города Кременная Луганской области украинские разведчики удачно поджарили позиции оккупантов.

Как отмечают, воины ССО встретили российских оккупантов во время проведения специальной разведки в районе Кременной. Бойцы спецподразделения сразу приняли решение вступить в бой.

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Украинские защитники "давали на орехи" россиянам

На видео видно, что в лесу вблизи Кременной проходит стрельба между украинскими бойцами и российскими захватчиками. Сначала воины ССО дали отпор стрелковым оружием, а затем приступили к минометам.

В результате боя наши защитники нанесли огневое поражение российским оккупантам.

Мощный бой под Кременной: смотрите видео

Какая ситуация в Луганской области