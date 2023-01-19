Воины ССО поджарили оккупантов в Кременной: впечатляющее видео
Источник:Силы Специальных Операций ВСУ
Украинские военные медленно, но уверенно продвигаются вперед. Следовательно, в районе города Кременная Луганской области украинские разведчики удачно поджарили позиции оккупантов.
Как отмечают, воины ССО встретили российских оккупантов во время проведения специальной разведки в районе Кременной. Бойцы спецподразделения сразу приняли решение вступить в бой.
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Украинские защитники "давали на орехи" россиянам
На видео видно, что в лесу вблизи Кременной проходит стрельба между украинскими бойцами и российскими захватчиками. Сначала воины ССО дали отпор стрелковым оружием, а затем приступили к минометам.
В результате боя наши защитники нанесли огневое поражение российским оккупантам.
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Какая ситуация в Луганской области
- Недавно на Сватовском направлении украинские защитники уничтожили российский самый современный танк Т-90 "Прорыв". В прокремлевских СМИ этот танк называют "вершиной танкостроительного мнения".
- Военные Сил специальных операций 16 января показали, как останавливают врага поблизости Кременной.
- Сергей Гайдай сообщил, что возле Кременной и Сватового ситуация стабильная – наши войска продвигаются вперед. Туда враг постоянно опрокидывает резервы. ВСУ каждый день героически противодействуют этому нашествию.
- Оккупанты вблизи Кременной переодеваются в форму ВСУ. Делают это, в частности, вагнеровцы.