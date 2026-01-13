В Центре поддержки аэроразведки признались, чего ожидают от нового министра обороны
- В Верховной Раде обсуждают возможные изменения в правительстве, в частности в Министерстве обороны, где Михаил Федоров является претендентом на должность министра.
- Мария Берлинская заявила, что в условиях технологической войны с Россией важно избегать медленных процессов и полурешений.
В Верховной Раде 13 января снова заговорили об изменениях в правительстве и в Министерстве обороны. Михаила Федорова назвали претендентом на должность министра, но решение пока не проголосовали.
Руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в эфире 24 Канала сказала, чего ждала бы от нового руководителя ведомства. Она объяснила, что технологическая война с Россией не оставляет времени на медленные процессы и полурешения.
Смотрите также Зеленский назначил Ярослава Мережко заместителем председателя СБУ
Почему Минобороны годами отставало в технологиях?
Берлинская напомнила, что за годы независимости трудно назвать министра обороны, который системно развивал военные технологии. Война стала технологической, а дроны стали базовым инструментом тактического уровня. Она подчеркнула, что оценивала работу не по эмоциям, а по результатам.
Вопрос не симпатии или антипатии к Михаилу Федорову. Вопрос в том, чтобы идти по фактам,
– сказала Берлинская.
Она отметила, что в 2022 году команда Минцифры быстро включилась в развитие отрасли, хотя это не было их прямой ответственностью. Среди важных шагов она назвала дерегуляцию и изменения правил для производителей, чтобы появилось пространство для разработок и тестирования. Также она вспомнила запуск проектов вроде Армии дронов, появление Brave1, работу со Starlink и другие решения, которые усиливали связь и дроновую составляющую на фронте.
Минобороны придется догонять войну
Берлинская привела и контраст с работой Минобороны на старте полномасштабной войны. Она напомнила, что в начале 2023 года тогдашний министр обороны Алексей Резников называл Mavic "свадебным дроном", а системные закупки таких дронов со стороны министерства стартовали значительно позже.
Министерство обороны два года вообще не закупало Мавики,
– подчеркнула Берлинская.
По ее словам, такие провалы приходилось закрывать волонтерам, но это не могло заменить государственные закупки. От нового руководителя она ожидает быстрого темпа и решений, которые сокращают путь от производителя до подразделений. В то же время Берлинская отметила, что Министерство обороны является сверхсложным, и легких решений там не будет.
Она объяснила, что новому министру придется принимать непопулярные решения и ломать инерцию системы. Речь идет о правилах для производителей, закупки, быстрый цикл тестирования и масштабирования решений, без которых фронт теряет темп.
Это будет очень тяжелая работа, потому что Министерство обороны – самое тяжелое в стране,
– добавила Берлинская.
В то же время по ее словам, многие люди ожидают, что новый руководитель сможет быстро учиться и погружаться в детали. Берлинская пожелала команде выдержки и отметила, что нынешний этап войны ощутимо сложнее, чем весной 2022 года.
Последние новости о назначении Зеленского, коротко:
- Верховная Рада 13 января поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны, "за" проголосовали 265 депутатов. Ранее сообщалось, что Зеленский предложил ему должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.
- В тот же день Рада уволила Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации, "за" проголосовали 270 депутатов. Отмечается, что позже парламент будет голосовать за его назначение министром обороны Украины.
- Голосование за назначение Дениса Шмыгаля первым вице-премьером и министром энергетики провалили: "за" проголосовали 210 депутатов, не хватило 16 голосов. Перед голосованием Шмыгаль озвучил приоритеты работы Минэнерго, в частности восстановление генерации и сетей и модернизацию.