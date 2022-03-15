Военные теробороны продолжают контролировать ситуацию в Одессе: мощные фото
Источник:телеграм Минобороны
Оккупанты боятся пускать свой десант на территорию Одессы. И не зря, ведь город готов дать им сокрушительный отпор.
Город как никогда сплотился и с начала полномасштабной войны начал активную подготовку к обороне от орков. Министерство обороны Украины обнародовало мощные фото из Одессы на своей странице в телеграме.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны
Тероборона надежно охраняет Одессу
Военнослужащие территориальной обороны Вооруженных Сил Украины продолжают контролировать ситуацию в Одессе. Город был, есть и останется украинским, а каждый оккупант, который решится ступить на украинскую землю, будет уничтожен.
Держим строй, соблюдаем строгую дисциплину, доверяем только официальным источникам. Вместе преодолеем оккупантов. Вместе одержим победу! Слава Украине!
– говорится в сообщении Минобороны.
Территориальная оборона продолжает контролировать Одессу / Фото телеграм Минобороны Украины
Вас может заинтересовать – Возле Одессы 600 российских морпехов не захотели воевать и устроили бунт: смотрите видео