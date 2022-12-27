Военные требуют снять Шуляк со всех государственных должностей из-за разборок с тяжелораненым бойцом

Военные требуют снять Елену Шуляк с должности главы парламентского комитета градостроительства и других государственных должностей после скандала с ее визитом в госпиталь к тяжелораненому бойцу, критиковавшему законопроект №5655.

Об этом написал в фейсбуке офицер ВСУ Мирон Дмитрик.

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"Уже неделю меня мучает скотство, которое совершила Елена Шуляк. Жду от президента единственно правильных шагов в этой ситуации: снять Шуляк с поста главы партии и всех должностей в нашем государстве, в частности с руководства парламентским комитетом по градостроительству и местному самоуправлению. Потому что у нее нет морального права с таким отношением к Героям представлять власть Украины!" – заявил Мирон Дмитрик.

Военный обращает внимание, что уже неделю нет реакции президента на этот случай, который получил огласку.

Худшее в этой ситуации то, что больше недели никакой реакции нет от Верховного Главнокомандующего, который обязан защищать бойцов. Как и нет реакции от настоящего единственного лидера "Слуг", который должен реагировать на такие, мягко говоря, "зашквары". По "странному" совпадению – это один человек. Президент Зеленский, – отметил Дмитрик.

По его словам, если бы такой поступок совершил обычный партиец, на него даже не обратили бы внимания. Но речь идет о лидере "Слуги народа" – "главе партии, которая имеет, по сути, монопольную власть в нашей стране".

"Я даже боюсь представить, какой нужно иметь уровень, чтобы прийти в госпиталь к тяжелораненому Олегу Симорозу и унижать бойца из-за его критики протянутого "слугами" совместно с недобитками-"опзжопами" абсолютно лоббистского и коррупционного закона о градостроительстве. Унижать и угрожать в то время, когда он даже не может встать и выкинуть ее из палаты, потому что потерял ноги на войне", – подчеркнул офицер.

Елена Шуляк устроила разборки с тяжелораненым бойцом Олегом Симорозом / Фото коллаж 24 канала

Главное о скандале с Еленой Шуляк

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк пришла в военный госпиталь к тяжелораненому бойцу Олегу Симорозу, заявившему в фейсбуке, что законопроект №5655 принято в интересах строительной мафии. По словам бойца, Шуляк даже не спросила раненого о самочувствии, а пыталась "выяснить отношения" по скандальному законопроекту.

Позже Шуляк попросила прощения в фейсбуке, но Симороз назвал это "просто отвратительным фарсом и издевательством".

Из-за Шуляка депутаты "Слуги народа" начали покидать партию. В частности, заявление о выходе из партии написала народная депутат Галина Янченко.