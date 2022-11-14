Венгрия отказалась тренировать воинов ВСУ и финансировать миссию ЕС

Венгрия не будет участвовать в тренировочной миссии для украинских бойцов и не будет ее финансировать. Будапешт воздержался во время голосования по принятию решения о тренировочной миссии для украинских сил.

Глава МИД Венгрии Сийярто напомнил, что Венгрия воздержалась во время голосования по этому вопросу еще 17 октября. Тогда на встрече в Люксембурге было принято принципиальное решение по созданию такой миссии.

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Какая позиция Венгрии

По словам Сийярто, для урегулирования войны нужны переговоры между Россией и Украиной.

Мы не участвуем в обучении украинских военнослужащих и не вносим в эту миссию никаких финансовых средств,

– сказал министр.

Принципиальная договоренность о создании была достигнута на встрече министров в Люксембурге 17 октября. Миссия рассчитана на два года, на эти цели должно быть выделено 106,7 миллионов евро. Учения украинских военнослужащих планируется проводить в Польше и Германии.

Примите во внимание! Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС и будет иметь Оперативный штаб в Брюсселе с целью обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Командующим миссии будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор Сил военного планирования и проведения операций (MPCC).

EUMAM Ukraine будет обеспечивать личную, коллективную и специализированную тренировку для ВСУ, включая Силы территориальной обороны, осуществлять координацию и синхронизацию усилий стран-членов по тренировке украинского персонала.

Что известно о тренировочной миссии ЕС

14 октября 2022 года главы МИД Евросоюза в Брюсселе одобрили решение создать тренировочную миссию для украинских военных.

Впоследствии стало известно, что EUMAM возглавит польский генерал, командующий 11-й Люблинской бронекавалерийской дивизией Петр Тритек. В Польше генерал командует 11 бронекавалерийской дивизией.

Петр Тритек должен возглавить оперативное командование, которое объединит процесс подготовки Вооруженных сил Украины. В частности, речь идет об обучении личного состава, организации логистики, медицинских учреждений. Кроме того, будет подготовка наших военных на случай применения биологического, химического или ядерного оружия.

Бюджет миссии – 106 миллионов евро на 2 года. Сначала будут учить 15 тысяч военных.

Оперативное командование будет базироваться в польской Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве, еще одно – в Германии. Кроме этого, будет командование в Брюсселе, которое, вероятнее всего, будет выполнять административные задачи. Подробнее читайте по ссылке.

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