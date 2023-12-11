Обучение Группировки сил и средств обороны Киева будут проходить с 11 по 14 декабря. Начальник КМВА Сергей Попко также отметил, что улучшать боевые возможности будут в Дарницком районе.

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Для чего будут проводить обучение

Во время тренировок будут отрабатываться практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения.

Цель учений – наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции,

– отметил Попко.

Он также напомнил жителям, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники запрещается.

Военные учения украинских военных