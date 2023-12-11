Навчання Угруповання сил і засобів оборони Києва проходитимуть із 11 по 14 грудня. Начальник КМВА Сергій Попко також зазначив, що покращувати бойові спроможності будуть у Дарницькому районі.
Дивіться також Росіяни хочуть повернути втрачені позиції на Запоріжжі: карта фронту за тиждень
Для чого проводитимуть навчання
Під час тренувань відпрацьовуватимуть практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.
Мета навчань – нарощування бойових спроможностей під час підготовки та ведення оборонної операції,
– зазначив Попко.
Він також нагадав жителям, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки – забороняється.
Військові навчання українських військових
- У жовтні 2023 року українські пілоти розпочали тренування на винищувачах F-16 у Сполучених Штатах Америки. ВПС США заявили про тренування наших військових на авіабазі в Аризоні. Йдеться саме про 162-ий підрозділ Національної гвардії Військово-повітряних сил цього штату.
- Згодом англійське село зробили полігоном для підготовки українських військових. На території є справжні житлові будинки, готелі, ділянка залізниці, каналізація. Це сприяє підготовці ведення бойових дій у міських умовах.
- Водночас на військово-повітряну базу у місті Фетешть, що у Румунії, вже прибули західні винищувачі F-16. На них незабаром планують розпочати навчання українських пілотів. Техніку для тренувань як українців, так і їх румунських колег надали Нідерланди.