В ВМС прокомментировали совместные учения России и Китая: какая цель оккупантов

Китай и Россия проведут совместные военные учения "Северное объединение 2024", которые начнутся в сентябре. Украинские Военно-морские силы рассказали, что в мире формируются можно сказать "туры по геополитическим интересам".

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что мы иногда наблюдаем ситуацию, что не все страны готовы изолировать Россию в военном сотрудничестве, пишет 24 Канал.

Смотрите также Крымский мост продолжает разваливаться: Плетенчук оценил перспективы врага восстановить его

Что говорят Военно-морские силы о совместных учениях Китая и России

В любом случае, конечно, это ресурсы... Подобные мероприятия заключаются в целом больше в политической, даже – геополитической плоскости, чем в военной,

– заявил Дмитрий Плетенчук.

Кстати, Министерство обороны КНР заявило, что совместные военные учения Китая и России проведут в Японском и Охотском морях. В учениях примут участие военно-морские и военно-воздушные силы стран.

Смотрите также Впервые за несколько десятилетий: Путин начал "масштабные" учения в море, собрался отражать атаки

Китайское министерство объяснило, что цель учений:

" углубить уровень стратегической координации между китайскими и российскими военными,

углубить уровень стратегической координации между китайскими и российскими военными, повысить их способность совместно реагировать на угрозы безопасности".

В Белом доме заявили, что США внимательно будут следить за военными учениями Китая и России.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга заявил, что Вашингтон наблюдал как оборонные отношения Москвы и Пекина росли и углублялись в течение последних нескольких лет, включая обучение их вооруженных сил как в воздухе, на море, так и на земле.

Но посмотрите, это две нации, которые не имеют долгой истории успешного сотрудничества, конечно не в военной сфере. Это две нации, которые полностью не доверяют друг другу в регионе или за его пределами, по всему миру,

– сказал Кирби.

Он добавил, что в этих учениях нет ничего драматического, нет неизбежного беспокойства по этому поводу.