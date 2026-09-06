КНР задействовала истребители, бомбардировщики и беспилотники. Об этом сообщило Министерство обороны Тайваня.

Что известно о китайских учениях?

В ходе маневров Народно-освободительная армия Китая (НОАК) использовала многоцелевые истребители J-11, стратегические бомбардировщики H-6, самолеты радиоэлектронной борьбы Y-8 EW, воздушные командные пункты KJ-500 и разведывательные БПЛА.

Министерство обороны Тайваня отметило, что китайские самолеты вошли в северную, центральную и юго-западную идентификационные зоны противовоздушной обороны острова. Военные Китайской Республики зафиксировали опасное приближение к наиболее густонаселенной центральной части страны, обращенной в сторону материка.

В то же время тайваньское оборонное ведомство уточняет, что непосредственного нарушения воздушного пространства острова во время этих военных маневров зафиксировано не было.

Вооруженные силы Республики Китай следили за ситуацией и приняли соответствующие меры,

– подчеркнули в Минобороны Тайваня.

Подобные масштабные учения Народно-освободительной армии Китая состоялись впервые за почти 6 месяцев. Последний раз аналогичные учения ВВС и ВМС вблизи острова фиксировались еще 17 марта. Тогда Пекин задействовал 28 боевых самолетов и 8 кораблей.

С начала года китайское командование заметно снизило интенсивность ежедневных патрулирований вокруг Тайваня. Однако постоянное военное присутствие остается главным рычагом влияния на местные власти.

Напомним, что в августе тайваньские государственные учреждения подверглись атаке иностранных хакеров, которые задействовали для кибератаки искусственный интеллект. Тогда правительственным специалистам удалось своевременно выявить угрозу и ликвидировать ее последствия.