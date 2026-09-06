КНР залучила винищувачі, бомбардувальники та безпілотники. Про це повідомило Міноборони Тайваню.

Що відомо про китайські навчання?

У маневрах Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) використовувала багатоцільові винищувачі J-11, стратегічні бомбардувальники H-6, літаки радіоелектронної боротьби Y-8 EW, повітряні командні пункти KJ-500 та розвідувальні БпЛА.

Оборонне відомство Тайваню зазначило, що китайські літаки увійшли до північної, центральної та південно-західної ідентифікаційної зони протиповітряної оборони острова. Військові Китайської Республіки зафіксували небезпечне наближення активності до найбільш густонаселеної центральної частини країни, зверненої в бік материка.

Водночас тайванське оборонне відомство уточнює, що безпосереднього порушення повітряного простору острова під час цих військових маневрів не зафіксовано.

Збройні сили Республіки Китай стежили за ситуацією та вжили відповідних заходів,

– підкреслили у Міноборони Тайваню.

Подібні масштабні тренування Народно-визвольної армії Китаю відбулися вперше за майже 6 місяців. Востаннє аналогічні навчання ВПС і ВМС поблизу острова фіксували ще 17 березня. Тоді Пекін залучив 28 бойових літаків та 8 кораблів.

З початку року китайське командування помітно знизило інтенсивність щоденних патрулювань навколо Тайваню. Проте постійна військова присутність залишається головним важелем впливу на місцеву владу.

Нагадаємо, що у серпні тайванські державні установи опинилися під атакою іноземних хакерів, які залучили для кібератаки штучний інтелект. Тоді урядовим фахівцям вдалося вчасно виявити загрозу та ліквідувати її наслідки.