КНР залучила винищувачі, бомбардувальники та безпілотники. Про це повідомило Міноборони Тайваню.
Що відомо про китайські навчання?
У маневрах Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) використовувала багатоцільові винищувачі J-11, стратегічні бомбардувальники H-6, літаки радіоелектронної боротьби Y-8 EW, повітряні командні пункти KJ-500 та розвідувальні БпЛА.
Оборонне відомство Тайваню зазначило, що китайські літаки увійшли до північної, центральної та південно-західної ідентифікаційної зони протиповітряної оборони острова. Військові Китайської Республіки зафіксували небезпечне наближення активності до найбільш густонаселеної центральної частини країни, зверненої в бік материка.
Водночас тайванське оборонне відомство уточнює, що безпосереднього порушення повітряного простору острова під час цих військових маневрів не зафіксовано.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Збройні сили Республіки Китай стежили за ситуацією та вжили відповідних заходів,
– підкреслили у Міноборони Тайваню.
Подібні масштабні тренування Народно-визвольної армії Китаю відбулися вперше за майже 6 місяців. Востаннє аналогічні навчання ВПС і ВМС поблизу острова фіксували ще 17 березня. Тоді Пекін залучив 28 бойових літаків та 8 кораблів.
З початку року китайське командування помітно знизило інтенсивність щоденних патрулювань навколо Тайваню. Проте постійна військова присутність залишається головним важелем впливу на місцеву владу.
Нагадаємо, що у серпні тайванські державні установи опинилися під атакою іноземних хакерів, які залучили для кібератаки штучний інтелект. Тоді урядовим фахівцям вдалося вчасно виявити загрозу та ліквідувати її наслідки.