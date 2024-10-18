Любовь с подтекстом: послание от китайских военных вызвало возмущение среди тайваньцев

Во время военных учений китайские военные не только взяли в окружение Тайвань, но и запустили пропагандистское послание. Вместо "любовного" жеста тайваньцы увидели в изображении стрелок в форме сердца поведение абьюзивного партнера.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Кроме того, такой жест тайванцы назвали жутким и сравнили с домогательствами.

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По информации издания, в понедельник, во время военных учений вокруг Тайваня, Китай запустил пропагандистскую кампанию, которая вызвала волну возмущения среди тайванцев.

В частности, китайская береговая охрана распространила изображения со стрелками в виде сердца, окружающих Тайвань, с подписями: "Привет, моя дорогая" и "Патрулирование в форме любви к тебе".

Тайваньская же береговая охрана осудила такую картинку и назвала это жестом домогательства. В то же время тайванцы заполонили соцсети насмешливыми комментариями и эмодзи со рвотой.

Некоторые сравнили такие действия с отсылкой к давнему тайваньскому телесериалу "Привет, моя дорогая", давно исчезнувшему из эфира. Предполагают, что это был определенный намек на актрису Рейни Ян, которая попала под критику из-за своих заявлений в поддержку Китая.