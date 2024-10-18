Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Guardian. Крім того, такий жест тайванці назвали моторошним і порівняли з домаганнями.

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За інформацією видання, в понеділок, під час військових навчань навколо Тайваню, Китай запустив пропагандистську кампанію, яка викликала хвилю обурення серед тайванців.

Зокрема, китайська берегова охорона поширила зображення зі стрілками у вигляді серця, що оточують Тайвань, із підписами: "Привіт, моя люба" та "Патрулювання у формі любові до тебе".

Тайванська ж берегова охорона засудила таку картинку й назвала це жестом домагання. Водночас тайванці заполонили соцмережі глузливими коментарями та емодзі з блюванням.

Деякі порівняли такі дії з відсилкою до давнього тайванського телесеріалу "Привіт, моя люба", що давно зник з ефіру. Припускають, що це був певний натяк на актрису Рейні Ян, яка потрапила під критику через свої заяви на підтримку Китаю.