Обучение украинских пилотов может начаться уже сейчас, – Макрон
Источник:TF1
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что двери для обучения пилотов Вооруженных Сил в его страну открыты. Если воспринимать это заявление прямо, то украинские летчики могут отправиться в Париж хоть завтра.
Украинский лидер Владимир Зеленский посетил Париж, где встретился с Макроном. Во время этого в Елисейском дворце пообещали выделить нашему государству военную помощь. Также в интервью глава Франции сделал заявление об учениях украинских пилотов.
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"Дверь открыта"
Следует сказать, что формулировка об "открытой двери" является для европейских политиков способом ответить на любые неудобные вопросы. Однако если Макрон в этот раз не слукавил, то украинские пилоты уже в ближайшее время могут отправиться во Францию на обучение. То есть следует воспринимать это заявление как приглашение.
Обучение (пилотов – 24 Канал) может начаться сейчас,
– сказал французский лидер, подчеркнув, что оно может происходить с "европейскими странами, которые готовы" присоединиться к этому.
Кроме того, он намекнул, что сейчас также ведутся активные переговоры с США по этому поводу. Хотя и больше ничего конкретного не сказал.Обратите внимание! По словам президента Франции, главная стратегия Парижа сейчас – помочь Украине организовать контрнаступление в нужный момент, чтобы Киев "мог вернуть всех за стол переговоров" на собственных, выгодных условиях и "обеспечить для себя крепкий мир".
"Создаем коалицию"
- В своем традиционном обращении за 15 мая Владимир Зеленский отметил, что Украина создает коалицию для тренировки пилотов на современных западных самолетах
- Собственно, к ней уже присоединились Великобритания, Польша, а также, очевидно, в ближайшей перспективе должны сделать это Франция и другие партнеры. И речь идет именно об обучении на истребителях F-16.
- Как отмечали в правительстве в Лондоне, уже летом Великобритания начнет обучение украинских пилотов на самолетах F-16. В заявлении говорится, что будет адаптирована программа, которую используют британские летчики, чтобы передать украинцам навыки пилотирования, которые они смогут применять на других типах самолетов.