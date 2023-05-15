Обучение украинских пилотов может начаться уже сейчас, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что двери для обучения пилотов Вооруженных Сил в его страну открыты. Если воспринимать это заявление прямо, то украинские летчики могут отправиться в Париж хоть завтра.

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил Париж, где встретился с Макроном. Во время этого в Елисейском дворце пообещали выделить нашему государству военную помощь. Также в интервью глава Франции сделал заявление об учениях украинских пилотов.

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"Дверь открыта"

Следует сказать, что формулировка об "открытой двери" является для европейских политиков способом ответить на любые неудобные вопросы. Однако если Макрон в этот раз не слукавил, то украинские пилоты уже в ближайшее время могут отправиться во Францию на обучение. То есть следует воспринимать это заявление как приглашение.

Обучение (пилотов – 24 Канал) может начаться сейчас,

– сказал французский лидер, подчеркнув, что оно может происходить с "европейскими странами, которые готовы" присоединиться к этому.

Кроме того, он намекнул, что сейчас также ведутся активные переговоры с США по этому поводу. Хотя и больше ничего конкретного не сказал.

"Создаем коалицию"

В своем традиционном обращении за 15 мая Владимир Зеленский отметил, что Украина создает коалицию для тренировки пилотов на современных западных самолетах

Собственно, к ней уже присоединились Великобритания, Польша, а также, очевидно, в ближайшей перспективе должны сделать это Франция и другие партнеры. И речь идет именно об обучении на истребителях F-16.

Как отмечали в правительстве в Лондоне, уже летом Великобритания начнет обучение украинских пилотов на самолетах F-16. В заявлении говорится, что будет адаптирована программа, которую используют британские летчики, чтобы передать украинцам навыки пилотирования, которые они смогут применять на других типах самолетов.

По словам президента Франции, главная стратегия Парижа сейчас – помочь Украине организовать контрнаступление в нужный момент, чтобы Киев "мог вернуть всех за стол переговоров" на собственных, выгодных условиях и "обеспечить для себя крепкий мир".