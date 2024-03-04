На севере НАТО стартовали масштабные военные учения: в России уже отреагировали

В понедельник, 4 марта, у границы с Россией начались масштабные военные учения. Nordic Response 24 продлятся в северных регионах Финляндии, Норвегии и Швеции.

НАТО начинает учения по защите своей недавно расширенной территории. В них принимают участие более 20 тысяч солдат из 13 стран мира. К слову, в России уже отреагировали.

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Что известно о Nordic Response

Военные учения НАТО проходят под председательством Норвегии. Издание отметило, что Финляндия впервые участвует в учениях совместной обороны стран НАТО как член оборонного союза.

Стартовали учения НАТО Nordic Response: смотрите видео

АР пишет, что по данным финских военных, в учениях Nordic Response-2024 участвуют более 4 тысяч финских солдат. Интересно, что это крупнейшее участие страны-новичка в зарубежных учениях за всю историю Североатлантического альянса.

Впервые Финляндия как страна – член НАТО примет участие в учениях по коллективной обороне регионов Альянса,

– заявили в ее Силах обороны.

Кстати, на протяжении многих лет учения НАТО, которые проводятся дважды в год в арктических районах на севере Норвегии, имели название Cold Response, то есть "Холодный ответ".

Однако благодаря расширению НАТО за счет Финляндии, а впоследствии и Швеции, мы расширяем учения до Nordic Response,

– заявили в Вооруженных Силах Норвегии.

В учениях принимают участие 13 стран

Nordic Response – это масштабные военные учения на суше, море и в воздухе.

В этом году учения поровну принимают Финляндия, Норвегия и Швеция. Продлятся они до 15 марта. В учениях принимают участие Бельгия, Великобритания, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и США.

Норвежские военные сообщили, что половина войск, участвующих в учениях, будет тренироваться на суше. Остальные – на море, с участием более 50 подводных лодок, фрегатов, корветов, авианосцев и различных десантных судов. А еще в воздухе с участием более 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морской разведки и вертолетов.

Также норвежские военные отметили, что совместные учения будут сосредоточены на обороне и защите Скандинавского региона.

Как отреагировали в стране-агрессоре

Кремлевские пропагандисты уже распространили заявление министерства иностранных дел.

Россия следит за начавшимися учениями НАТО Nordic Response, они имеют демонстративно провокационный характер,

– заявили в МИД страны-агрессора.

Нападение России на территорию союзников: учения Steadfast Defender